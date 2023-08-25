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25/08/2023

爆黃貫中與女兒打機課金！朱茵自認嚴格媽咪

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　　【晴報專訊】朱茵昨日到九龍灣出席ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》開鏡拜神儀式，相隔十多年沒有拍劇的朱茵，在劇中飾演一名魔鬼老師。被問到是否「魔鬼媽咪」，朱茵形容自己是一名有傾有講的媽咪，又大爆老公黃貫中（Paul）與女兒黃鶯打機時課金。

 

朱茵表示當黃貫中教女時，自己會忍住不出聲。

 

　　朱茵、周家怡、梁業（肥仔）及強尼等昨日出席拜神儀式，朱茵今次接拍港劇，主要是被劇本吸引，「導演（劉偉恒）好有誠意，我係一位好嚴格嘅『魔鬼教師』，但好錫學生。」朱茵的女兒黃鶯今年就讀國際學校六年級，她指由囡囡讀幼稚園到小學，她都一手一腳跟進女兒的功課，也跟不少老師傾偈，對演繹角色很有幫助。

 

黃貫中經常陪伴女兒，父女感情深厚。（資料圖片）

 

　　問到在育兒方面是否一名魔鬼媽咪？朱茵笑說︰「我係一個有傾有講嘅媽咪，但對於我老公（黃貫中）嚟講，佢覺得我嚴厲，我就覺得佢放任；我重視（女兒）禮貌，自理能力要好，但情緒、功課方面，我覺得係要陪伴。」提到她負責教女，Paul是否陪玩？她說︰「有時我都睇唔過眼，咁鬆嘅，但爸爸教佢，佢又學到啲嘢，我都佩服老公嘅教法。」兩公婆對教女自然有意見分歧的時候，朱茵說︰「爸爸會陪佢一齊打機，點知爸爸會課金，我堅持唔會，但我都會放手，有時係佢同爸爸嘅溝通。」今次出山拍劇，朱茵坦言對女兒感到內疚，「因為我要喺暑假開工，阿囡有嚟探班，係第一次嚟片場探我。」

 

梁業餐廳執笠當買教訓

 

　　同場的肥仔早前被爆與柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）合資的日式餐廳開業僅七個月便結業，有傳三子負債逾200萬，更被貼街招追數。肥仔昨日回應︰「做生意無話賺梗，今次買咗個經驗同教訓，已經交咗畀律師處理。」執笠蝕了多少錢？肥仔沒有正面回答，只表示︰「記住做生意要自己落場就最開心。（呢個經驗會否太貴？）要記住，要覺得自己搵得番，抱住正能量嘅心態。」

 

周家怡、肥仔與劇中兒子合照，默契十足。

轉載自: 晴報

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