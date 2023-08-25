來了？甚麼來了？是阿爺救市來了。

市場渴求阿爺救市，這幾年來，一直沒停過，但阿爺就遲遲未出手。市場渴望阿爺又來個大水漫灌，像2009年那樣出個4萬億，但這不是現實的。

2009年中央一公布4萬億元救市，地方就放話會自動加碼至18萬億元。阿爺立聯想到有蠱惑，在放水一個月後便派出審計組下地方，調查貸款情況。4月有報告，6月便採種種措施去限貸，可惜為時已晚，已有不少資金流到影子銀行手，搞實業的得不到貸款，搞虛的、搞炒賣的、搞房地產的就攬到資金。結果就是十多二十年來，影子銀行得以坐大，搞到今時的內房債務危機、金融信託危機。這個前車，今時中央會不引以為鑑？所以數年下來，阿爺一直強調不大水漫灌，但就有人不知怎的不審察到這點，而硬稱無大水就市無望。

對阿爺救市，筆者一直強調，阿爺只會用滴灌。滴灌是現代農業在乾旱地區的灌溉方法，好處是用水量小，但卻精準到位，整個大西北、新疆，用滴灌就種出了大片大片的哈密瓜、西瓜、蕃茄、辣椒。農活少講，言歸股市。

今年7月中，中央召開了個談經濟會議，出了個「萬字政策」，筆者於7月26日有文：《中央定調．救》（圖一），文中指出：

文件指出目前國內經濟困難是：「國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多，外部環境複雜嚴峻」，此中的「風險隱患較多」是指債務問題，知道問題所在才有得救。

中央文件用字是有不少隱喻的。在今年4月的談經濟文件中，是總體基調先述，之後才述產業政策。但今次是產業政策先行，宏觀政策隨後，這可以被看成是因症施治，不同行業有不同的扶持方案，並不會一竹篙打一船人。

(3)活躍資本市場，提振投資者信心

2018年以來，政治局會議提到資本市場，措詞是：「平穩運行/健康發展」，今次是「活躍」、「提振」。

看來是較「平穩」較會給力了，如何給力，要後續看。

只引述有關資本市場的那一部分，其他的就不引述了，因為今文談股嘛。

活躍股市，不一定要先救活了內房，畢竟股市是有各行各業，不是只得內房。內房不濟不是汽車業不濟，不是電訊業不濟……。跛了內房這條腿，還有其他腿，加個枴杖，一樣可以慢慢行，不致一潭死水，全躺平。

股市的滴灌怎滴水活市？

(1)打蛇打七寸。

先撑起人仔。淡友以為中國經濟面臨困局，可以肆無忌憚地沽人仔，但怎不認識離岸人仔是有限量的。而所有沽盤，阿爺是可以透過各人仔交換中心，摸到沽得有幾大。所以十多年前，不也就是阿爺連抽升人仔三天，共抽上2700多點子，冚死所有淡友（圖二）？

這幾天阿爺一樣重施故伎，但不會抽幾千點子，因為蹺雖不怕舊，但總不能不因時局不同而要留幾手。何故？

中國首席經濟學家論壇理事長連平近日在訪談中表示，需要分析剛才所講的內外部因素的變化。從目前的情況來看，第一當然取決於美國的貨幣政策及其發債過程。貨幣政策很有可能會在9月份會出現明顯變化，比如說不再有進一步加息的訊號，或者即使有加息，也是最後一次。那麼，到明年有可能貨幣政策會平穩一個階段，比如說兩個季度左右，之後會有降息的可能。所以，9月份是一個重要節點，貨幣政策有可能會出趨勢性變化或者預期的趨勢性改變。

不理時勢，而去硬扛，只會包子打狗，無鬼用；要打落水狗，才有用。

(2)善用小米加步槍。

滴灌，就如小米加步槍，是一槍一發，但只要打得準，一樣可以打瓜軍國主義的日軍，股市上的小米加步槍是甚麼？見圖三。

在跌市中，好友最怕大股東沽貨，阿爺就出「通告」囉，各公司大股東為表忠心，又求自保，表明不會沽貨囉。這個不沽貨的表態是正面信息，所以就可以穩住個市了。

8月18日，證監會有關負責人就活躍資本市場、提振投資者信心答記者問時表示，下一步，我們將會同有關方面，進一步優化股份回購制度，支持更多上市公司通過回購股份來穩定、提振股價，維護股東權益，夯實市場平穩運行的基礎。一方面，加快推進回購規則修訂，放寬上市公司在股價大幅下跌時的回購條件，放寬新上市公司回購限制，放寬回購窗口期的限制條件，提升實施回購的便利性。另一方面，鼓勵有條件的上市公司積極開展回購，督促已發布回購方案的上市公司加快實施回購計劃、加大回購力度，及時傳遞積極訊號。

Wind數據統計，8月18日之後短短幾日，宣布回購(包括股東提議和董事會預案)的A股公司數量超過60家。其中，預計回購資金上限超過1億元的有11家。

美國公司藉公司回購而撑起股價，極好業績的Nivada，也宣布回購，有回購，市便可穩。

後市如何了？

據國泰君安測算，從市場情緒等技術性交易指標角度來看，短期情緒或接近底部。恒指情緒指標按周環比大幅下降，當前低於近三年平均值的下限，表示港股有明顯的超賣現象，短期或存在技術性反彈的條件。擁擠度顯示市場已計入較多的負面因素，後續反彈交易的阻力正在下降。

恒指OBV續上仍看好

如果看北水近日流向，是累積流入的北水暫見多於流出的北水。細看北水流入的平均綫，可見到是逐步上升的（圖四），利好後市。

反映於恒指走勢上是，恒指近三日已見逐步回升，只要OBV(On Balance Volume，能量潮指標)續上，後市仍好（圖五）。

投資者可以買乜股？先少看大市，放棄內房，買今時有盈利之股，賺到錢後，回來買有實力的內房，應可搵到兩飯一茶的。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



