【普通話財經】鮑威爾就利率走向提供線索？曾永堅拆解百度美團業績！

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

在美國堪薩斯州傑克逖霍爾舉行的環球央行年會昨天開幕，議題為《環球經濟的結構性轉變》，今天除有多名經濟學者發表意見外，歐洲央行行長拉加德將會就歐洲及環球經濟發表講話，日本央行行長植田和男則於明天就處於轉捩點的全球一體化發表講話，但預料市場將會較關注聯儲局主席鮑威爾會否就美息走向提供線索。另外，百度(09888)及美團(03690)已先後公布業績，百度第二季純利按年增長43.3%至51.1億人幣，美團第二季虧轉賺近47億人幣，椽盛資本有限公司投資總監曾永堅將為大家拆解。

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