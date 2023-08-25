  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

25/08/2023

【FOCUS】「全球南方」聲音漸響，利益交錯考驗初心

#金磚峰會 #美元 #全球南方
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　隨著金磚五國（BRICS）自2010年來的首次擴容，「全球南方」的聲音日漸響亮，不但地緣觸角遍及亞歐、拉丁、非洲、中東，從資源儲量到GDP、人口實力皆不容小覷。不過，盤根交錯的地緣和經濟利益，都考驗未來挑戰「美國優先」和「美元武器化」的初心。

 

歷史性擴容，新成員各有看點

 

　　2023金磚峰會最後一日（24日），備受矚目的懸念由東道主南非總統拉馬福薩揭盅－－經過艱巨談判，5個成員國（中國、印度、巴西、俄羅斯、南非）終於就擴容達成一致，邀請沙特、阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、阿聯酋6國加入，成員資格將於2024年1月生效。

 

 金磚國家從5變11，被中國最高層形容為「歷史性」。(AP)


　　金磚國家從5變11，被中國最高層形容為「歷史性」，其中沙特、伊朗的加入，更被視作東西陣營對峙自俄烏戰爭以來加劇後，東方陣營的勝利，尤其是對明年將擔任峰會主席國的俄羅斯而言，勢將是面對當下孤立的巨大機會。

 

　　鑑於南非官員早前透露，有逾40國表示有興趣加入，為何最終確定上述6國？首先是沙特、伊朗、阿聯酋，三國石油儲量約佔全球近32%，而中國、印度則位居石油消費增長最快國家首二。再看阿根廷，這個昔日「世界十大強國」雖面對政治分裂、本幣暴貶，但面積雄踞拉美第二（僅次巴西），更是一帶一路在拉美的重要節點。然後是埃及，除了是中東人口最多的國家，更坐擁蘇伊士運河要道。至於窮得叮噹響的埃塞俄比亞，地理位置被形容為「非洲之角」，平均年齡低至20歲以下，每年有多達200萬人進入勞動力市場。

 

反「美元武器化」或說易行難

 

　　據高盛最新預計，金磚成員國之一的中國，2035年將超越美國成為全球第一大經濟體，2050年GDP更將達41.9萬億美元；其他成員到2050年的GDP，印度22.2萬億美元，巴西4.9萬億美元、俄羅斯4.5萬億美元、埃及/沙特各3.5萬億美元、埃塞俄比亞1.6萬億美元、阿根廷/南非各1.4萬億美元，8國總和跑贏英美。

 

 高盛認為，沙特加入金磚國家將是一件「大事」。(AP)


　　頭頂「全球南方」光環的「新金磚」實力不容小覷，且大有因美國霸權而空前團結之勢，但未來要擴大經濟合作乃至地緣影響力都挑戰重重。以「舊金磚」的代表作、2015年成立的新開發銀行（NDB）為例，今年仍致力將當地貨幣佔比提升至30%（相當於大部分貸款仍為美元）。


　　此外，印度是美國主導的QUAD（四方安全對話）成員之一，並加入《阿爾忒彌斯協議》，有意跟中俄在太空對著幹；埃及、阿根廷、巴西皆份屬MNNA（主要非北約盟友）；沙特和美國雖然暗地較勁，但戰略夥伴關係長達逾80年……換言之，盤根交錯的地緣和經濟利益，或考驗未來挑戰「美國優先」和「美元武器化」的初心。

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#金磚峰會 #美元 #全球南方

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk