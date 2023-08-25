是誰將社會推向政治旋渦？

香港好唔容易捱過咗疫情、捱過咗令回歸以來最大嘅政治動盪，當所有人都喺依家經濟環境極不明朗嘅情況之下，希望能夠真係可以慢慢復常，但點知你唔搵政治，政治都係會搵上門，仲要係政府搵上門。

事緣中環有一間快餐店門外有一幅超過十年歷史嘅塗鴉壁畫，因為係畫兩個戴住黃帽嘅地盤工人，點知近月就有市民向政府投訴幅畫令佢聯想到港獨，最後餐廳突然收到中西區民政處嘅通知，話幅畫存在可能「或構成國安法法律風險」，最後喺餐廳店主同意之下（因為係私人地方），被當局清除咗。事件曝光之後就惹來輿論爭議，件事亦牽涉到幾個層面討論。

首先，當然係幅畫喺「黑暴」之前已經存在，而明眼人一睇亦都睇到畫緊嘅係地盤工人，咩人睇到咩事，有市民咁有聯想力都惟有讚佢妙想天開，但政府當局收到投訴之後，究竟有無考慮過幅畫已經存在咗喺嗰度超過十年？有無考慮到幅畫作嘅原意係乜？係咪有任何人投訴一啲嘢涉及國安，政府部門條線就要劃到去有咁左得咁左？

(Google街景網頁截圖)

其次就係事件曝光之後，民政處嘅解釋真係令人丈八金剛。佢地回覆傳媒查詢時話，當時並未有提及壁畫涉及違反國安法，只不過提到「或構成國安法法律風險」。試問一般小市民眼中，見到政府部門話你「或構成國安法法律風險」，佢地會有咩諗法？唔通仲可以好平常咁嘅繼飲茶食包？

最後一個值得討論嘅點，係民政署做呢個決定之前，竟然無向國安處徵詢專業意見而自行作出有關決定。要知道執行國安法嘅主要部門就係國安處，佢地理應係最有專業知識去判斷究竟是否涉及國安，民政處管嘅係民政事務，國安嘅嘢真係「識條鐵」，唔識之下竟然連問都唔問，下個咁錯嘅判斷，咁就真係會令到所有喺香港生活嘅人，無論係本地定係外地人都不禁心寒，因為真係唔知所有政府部門都係會拎呢把尺去自己判斷，萬一自己唔小心拎住把黃雨傘、戴住頂黃帽影張相就被人扣帽子，令自己跌入政治旋渦之中。試問喺咁嘅氛圍之下，仲有無外資願意喺香港投資？有無人仲有心情去推動夜消費？點解政府主動咁將一啲小市民推向政治旋渦之中？

暫時立法會之中得一個新界北直選議員張欣宇出聲關注，事發所在地嘅港島西兩位議員葉劉淑儀同陳學鋒都未有主動開聲會跟進協助。Tina只係希望，完善咗選舉制度之後嘅立法會議員，唔好以為搞個「好聲音」大家齊齊唱下歌表演下就話係與民同樂，做咗嘢，真正嘅「歌舞昇平」，係要成個社會唔會噤若寒蟬、樂於表達意見，「好聲音」之餘，亦希望佢地「出聲音」。