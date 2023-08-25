鬼節片單 | 3大TVB經典靈異節目！《奇幻潮》、《幻海奇情》邊度可重溫？仲有各區恐怖鬼故！睇埋Netflix、Disney+港產鬼片

最近TVB《奇幻潮》於星期六日的深夜時段重播，大家有看嗎？TVB當年拍過不少靈異、奇幻節目，今次就為大家選了3個較多人討論的經典節目，全部都可以在網上重溫。另外，編輯會再推介4套在NETFLIX、DISNEY+看到的港產經典靈異電影。不過提提大家，膽小慎入！不說太多，Let’s go！

TVB經典節目│1.奇幻潮 - The Zone：明星出演多個詭異故事！網上玩四人歸西都出事？

TVB的詭異節目《奇幻潮》最近在翡翠台深夜時段重播，而在今個星期六、日就會播放最後4集，如果大家還未睡，可以開電視看一看。《奇幻潮》於2005年播出，一共有19集，節目分成22個詭異的故事，由鄭伊健和羅敏莊擔任主持。節目當中更請了不少明星出演故事主角，包括黎耀祥、2R、陳文媛、吳日言，更有單元有梁詠琪和余詩曼客串演出！

圖片來源：YouTube@TVB (official)

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《奇幻潮》的故事包括「四人再歸西」、「羨慕死人」、「一日死神」、「地獄的階梯」、「紋身」、「凶屋」、「玩新生」等。好像「四人再歸西」，故事講述主角不信民間傳說「四人歸西」，想試一試打麻雀時各自打出「西」會不會出事，所以邀請了3人玩「四人歸西」。到底他們的結果會怎樣呢？

圖片來源：YouTube@TVB (official)

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另一個故事是「重生校園」故事講述一間學校專門收案底的學生，而所有學生畢業後都會變聽話。主角入學後，發現每個學生都要留下一點點頭髮和指甲。到底這間學校有甚麼陰謀？

圖片來源：YouTube@TVB (official)

如果大家追不到今個星期的最後4集，或者想重溫之前的集數，大家可在myTV SUPER上重溫。

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