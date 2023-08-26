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26/08/2023

新手零失敗！輕鬆神還原「經典白汁雞皇飯」！Creamy惹味啖啖肉，返工返學帶飯一流

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  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
    網站

    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　白汁雞皇飯（Chicken-a-la-king）可能是大家到茶餐廳都會點的碟頭飯，又或者是到某一炸雞連鎖店其中一個喜歡吃的side dish，今天我便教大家如何在家也能輕鬆還原這個經典菜式！

 

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

 

 

　　不說不知，原來白汁雞皇飯並不是「港式西餐」。這道菜早於1880年於美國已開始出現，其有關食譜更於1893年首次於New York Times公開！要稱得上白汁雞皇飯，有三種食材必不可少：切粒雞肉、甜紅椒和綠椒。但我個人感覺綠椒煮好後質感不太好，所以這次我改用了黃椒，口感更豐富、味道更鮮甜！

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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