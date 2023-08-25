台灣夜市 | 網民熱烈討論6大夜市排名+必食推介！台北佔半數！打卡彩虹地瓜球 / 排長龍足料胡椒餅 / 冰火炸冰淇淋 / 日劇大推古早味豆花

大家去台灣旅行指定節目之一，必數逛夜市，務求將最多地道美食塞進肚子裏！台灣數據網站「Social Lab社群實驗室」追蹤了今年4月至7月，根據台灣討論區、社群網站、新聞等「夜市」相關的話題討論度，得出全台6大夜市，當中台北夜市更佔一半席位，下次去台灣，不妨將它收納在觀光清單中！

台灣夜市熱門推介 ︳第一名：台北士林夜市！食、玩兼備！網民推薦藥燉排骨、彩虹地瓜球

士林夜市是台灣大型兼經典夜市之一，位於捷運劍潭站附近，地點十分方便，不少當地人及遊客都喜歡到這裏走走逛逛，難怪在3個月內有24,911則貼文！士林夜市早年更重新裝修，現時的士林夜市更有一個區域以玩樂攤檔為主，有經典的射槍、彈珠機等，大家可以邊食邊玩！

而網民最推薦的美食是米芝蓮必比登之選—「海友十全排骨」，它是一間以藥膳燉骨聞名的老字號，走到附近已經聞到陣陣的藥材香，店面亦長期大排長龍，十分易搵！以排骨與藥材熬成的湯十分甘甜，而且排骨十分軟腍，想不到夜市都有養生之選！

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一般在夜市看到的地瓜球都是圓滾滾，呈金黃色，但「玖肆地瓜球」的出品卻是彩色的，還會每隔一段時間就換色，有時還會製成卡通人物的主題顏色！而且味道就如一般地瓜球般，口感十分煙韌，無論用作打卡，抑或純粹貪吃都十分值得買！

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