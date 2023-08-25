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25/08/2023

職場女王Son姐 | $5,000日薪星期六日OT都唔制？有人冇工做、有工冇人做係咩現象？做老闆要識變通！

#搶人才 #管理心得 #人才荒 #職場小貼士 #管理 #搵工 #有工冇人做 #管理貼士 #百業待廢 #補假 #假期 #OT #蕭條 #有人冇工做 #請人 #超時補水
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　　經濟周期有起有落，行業盛衰起落，時代世代更換交替，是必然的事。有危有機，都說香港是塊福地，不論是受到外圍經濟環境影響，還是受到不可預計的疫情影響，香港人從來轉數適應力強，跌得低彈得高，屢創佳績，說是火鳳凰亦不為過！

 

　　我知做人應該向前看，不能總是想當年，不過我這個生於斯長於斯的60後，見過輝煌的香港，見過低迷的香港，從未見過如此蕭條百業待廢的香港！按常理要減廢當然要由源頭開始，但在歪理才是道理的今日，源頭非但減不了廢還要增廢愈來愈廢，廢廢柴柴濟濟一堂，低低能能坐埋一枱。流失的是人才，千方百計搶返來的是甚麼才？Sorry囉，神龍見首不見尾，高才首尾都不見？好彩我好歹叫做讀過少少書，小隱隱於野，大隱隱於市，明就明，唔明自己檢討下，點解唔讀多啲書！

 

　　市道如此蕭條，照計好多人搵工，請人應該冇難度。但事實卻是打工仔說搵工，老闆嗌救命話請人難！究竟誰比誰更難？事出必然有因，有因必然有果。以前工廠模式用開工時間生產量計算人工，訂單多工時長，老闆賺得多，員工有OT，多勞多得，非常合理。

 

　　但在講求效率創造力想像力，軟實力比硬實力更重要的今日，依然沿用工業時代的薪酬計算方法，用工時計算薪酬，工作時間長短與業績表現直接掛鈎。用腦用心的付出，如何計算？教打工仔如何服氣？

 

　　即使經歷了COVID的洗禮，證明家居工作是絕對可行的，更有效率更節省資源的，員工的質素無需靠年尾做評估，每日做過些甚麼看進度看交出來的功課馬上見真章的。願意改革改變工作模式的公司企業寥寥可數，絕大部分依然認為員工唔返工公司工作就是蝕底，愈夜走愈遲放工的就是勤力的員工。

 

　　但是時代進步了，不再人浮於事了，更加不一定需要一份固定的工作才能夠生活的了。有父幹母幹的直情不用幹，有條件的為興趣有理想的會有選擇地幹，無條件的選擇躺平的直接洗手不幹。那些日日做足企足十幾個鐘，逢星期日公衆假期例牌冇假放要返工的工作，年青人肯定唔會選擇做，說實話，有得揀誰會有興趣意願做？

 

　　當年打工仔最在意的是有冇超時補水，年尾有冇雙糧花紅。今日打工仔最在意的是假期，最緊要準時放，加幾多錢都不願意OT！舉個真實個案給大家參考，有公司出$5,000日薪請員工星期六日OT幫忙，冇人肯做。結果改為星期六日OT另外補多3日假，立刻超額完成！

 

　　識得變，變得快，變得通，新世界，好世界！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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