  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

28/08/2023

夏日水上意外頻 睇片自學隨時玩命 一般佔全年個案8成 專家促加強監管

#水上活動 #水上意外 #吹氣直立板 #浮潛工具
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】夏日是水上活動的熱門季節，惟相關意外亦頻生。飛行服務隊接獲近岸搜救的求助個案，單是今年首6個月便有280宗；同期消防處錄得遇溺事故亦有65宗。港九拯溺員工會指，夏季發生的水上意外一般佔全年個案最少8成，又指疫下有市民看過水上活動自學影片便出海試玩，致險象環生；亦有山藝教練指，有人未學過卻參與獨木舟等活動，遇大浪「反艇」易致嚴重意外，籲政府加強規管水上活動安全問題。

 

 

　　據飛行服務隊數據顯示，今年首6個月接獲近岸搜救求助個案達280宗，較去年同期少84宗；同期消防處錄得遇溺事故則有65宗，海上活動意外主要發生在香港東部水域如糧船灣、牛尾海、西貢海及白沙灣一帶。另外，康文署轄下公眾泳池和泳灘發生的「拯救事件」和「意外事件」，今年上半年分別有28宗和154宗，均是過去4年間最多。

 

近岸搜救上半年280宗 遇溺65宗

 

　　雖然部分救援數字回落，但港九拯溺員工會副主席胡啟榮坦言，夏季發生的水上意外一般佔全年個案最少8成。對於水上意外頻生，他估計與疫情期間多了市民看自學影片，甚至在網上看到他人玩水上活動後，便自行出海試玩有關，另因有關用品容易購買，「例如2,000至3,000元便可買到吹氣直立板、浮潛工具也很易買到」，部分年輕人購買用具後便與朋友出海暢玩，卻忽略當中危險性，致險象環生。

 

 

　　山藝教練吳銨洋亦稱，每年總有數宗在山澗或水池玩水或失足跌落水的意外，近年入夏後亦有不少人僅自學、甚至未學過的情況下，便參與獨木舟等活動，「他們可能不懂找上岸位置，遇到大浪即很易失平衡跌倒受傷」，又或因大浪而「反艇」但不知如何回到艇上或將其翻轉，因而導致嚴重意外。

 

「有錢便可玩」 無教練易生意外

 

　　本報翻查資料，本月5日曾有13艘獨木舟疑因風浪被困「吊鐘洞」附近，需由消防和飛行服務隊救出6人。吳續說，「問題在於相關休閒活動缺乏監管，有錢便可以玩」，他重申水上活動最好有教練帶領下進行，並要留意天氣和區內情況，結伴遊玩時亦要遷就水平較低的成員，不要帶他們到深水地方。

 

 

　　胡啟榮亦說，早前發現兩三名大人帶著三數名兒童和3隻獨木舟出海遊玩，質疑相關人士忽略風險，「很多人以為獨木舟容易控制，穿上救生衣便可以玩，其實沒有教練帶領，很易出現意外。例如失控撞上石壆或崖邊可致受傷，如反艇跌落海，遇溺3分鐘便足以致命。」他建議政府成立專責部門，加強公眾教育及規管水上活動安全問題。

 

轉載自: 晴報

全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#水上活動 #水上意外 #吹氣直立板 #浮潛工具

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk