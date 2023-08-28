新加坡洗錢案 | 在新加坡到底如何高科技Low Tech洗錢？犯罪分子如何運用NFT進行自我洗錢？

近日，新加坡破了建國以來最大的一樁洗錢案：涉案金額高達10億坡紙，其中包括105套房產、勞斯萊斯和賓利等50多輛豪車、250個奢侈品包和手錶、270多件珠寶首飾等等。

這次的行動震懾了不少在新加坡的犯罪詐騙團，那麼這些網賭、網詐等犯罪團隊是如何洗錢的呢？這些犯罪團隊都是些甚麼人，而他們又是如何在新加坡洗錢的呢？

洗錢團隊會先把錢存入海外銀行，再經手十幾個國家的銀行帳戶，最終流入新加坡，然後拿來買豪宅、豪車。

這些洗錢團隊的背後都是些各國的大老闆和高官，有些人自己就是某電詐、網賭公司的老闆，他們賺夠了錢，卻又不能光明正大的花，於是就想辦法把非法收入轉成合法收入，享受退休生活。

這些人會把黑錢放在境外管制比較寬鬆的銀行裏，再通過電子轉帳的方式轉手十幾個國家的銀行帳戶，最終把錢匯來新加坡。而一旦錢進入新加坡的銀行裏，基本就算是乾淨了。

除此以外，名錶名包、高科技、虛擬貨幣、NFT，在他們的洗錢活動中也扮演著舉足輕重的角色！

NFT在公鑰之間進行轉移的過程是完全留痕的，但是其記錄的方式和傳統中心化賬本的記錄方式有所不同。中心化機構的賬本記錄清楚地知曉交易方的身份，因此能對交易各方面有所把控；但在公共賬本上大家雖然能夠看見NFT從一個公鑰地址遷移到了另一個公鑰地址，但每個公鑰背後都是誰不一定清楚。

NFT可用於進行自我洗錢。犯罪分子可以用非法資金購買NFT並與自己進行交易，以在區塊鏈上創建銷售記錄；然後，NFT將被出售給一名不知情的個人， 罪犯將從後者與犯罪無關的乾淨資金中獲利。

例如：不法分子村上隆的黑錢表達形式為100萬USDT，在其控制的一個公鑰地址上；村上隆購買或者創作一個數字藝術品，同時開具一個NFT形態的證明書來確權；此後村上隆用黑錢賬戶裏的100萬USDT來購買自己的作品和配套的NFT，於是村上隆的100萬USDT便洗成了白錢。

因為在大多數時候黑錢數目太大，短時間內很難洗乾淨。這種時候就能借助這些名錶名包、虛擬貨幣、NFT等價值高昂的奢侈品來快速洗錢，這種東西非常容易出手變現，遠比帶著一行李箱的現金方便的多。

就目前官方發佈的照片中來看，所起獲的數十隻名表的總價值可能在4,000萬新幣。其中就包括一隻價值約110萬坡紙的Richard Mille RMS鯉魚腕表、一隻價值約200萬新幣的百達翡麗5002白金天文陀飛輪腕表以及兩隻極為罕見的百達翡麗6002白金天文陀飛輪腕表。

他們除了會用到以上方式來洗錢外，他們還會通過買樓，給予房產經濟高額佣金的方式來進行操作。目已被查處的105處房產大多被他們的配偶或他們名下的公司或配偶名下的公司所持有，共涉及7個位於聖淘沙的獨棟洋房、79個公寓單位以及19個商用或工業用地，總值約8億3,100萬元坡紙。

Agent他們也知道知道對方的錢見不得光，但彼此都心照不宣，而且他們出手很豪爽，一買就是3-5套。

這些詐騙犯的奢靡生活真的是讓人震驚，不知有多少人因為他們家破人亡。即便他們每個人都燒香拜佛，但是每當午夜夢迴之時，他們真的能夠心安嗎？