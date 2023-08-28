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28/08/2023

如何剔出不良股份（上）

#股份 #挑選股份 #股票
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  • 丁汀

    丁汀

     

    從小學起對股票已產生興趣，現在人過30，財務自由，食息是主要收入。日常工作（其實應該是興趣）是搜尋香港股票資料，去遍上市公司股東會，購遍香港上市公司的股票。現時手持逾千間上市公司股票，寫文目的為記錄香港股票市場被忽略卻可影響股價的人和事，分享有趣投資方法和財自心得。

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　　在談論挑選股份的細則之前，先講一講如何篩選股份，當中究竟有甚麼細節，令我決定剔除不值得投資的股票呢？那我要先從招股書可以找到的資料說起，以下就是一些例子：

 

　　1）公司成立地點：內地投資界有一句名言—「投資不過山海關」。但隨著時間推移，甚至有「投資不過南宋」之說，但當中還有些省份及城市的上市公司不值得投資，就算有部分帳面顯示有流動資金（現金等價物），但可能都是假的，故只有具備長期派發股息紀錄的股票才值得投資。

 

　　2）業務：若果上市公司的業務主要是以不道德的方式，低價購得資產，然後在短時間以高估值上市，那當中必有問題，宜先放棄。

 

　　3）大股東過去業務發展及投資：如果經網上搜尋後，留意到部分上市公司的大股東（可以是一家企業），在香港或其他資本市場的往績屬於不良之輩。例如不計股價發行新股、合股以大比例供股集資、喜歡「向下炒」、坐擁大量現金又不願派息、投資一些注定會虧本的業務、或者是喜歡高價投資熱炒的股票及業務、有龐大非主營業務、有賭博習慣、投資失敗或破產經歷，在挑選股份時就應該避開。

 

　　4）上市前及策略投資者：如果留意到上市時，投資者和以上提及的省份及地區有關，以及與大股東的不良情況相似的話，又或者是和不良的上市公司有往來，就會有所保留，並把它剔出購買之列。

 

　　5）客戶及供應商名稱及分布：如果該家公司的客戶及供應商曾涉及造假或其他違法行為，或者其屬上市公司的大股東及董事，有上面提及大股東的行為，而上市公司又曾有賣殼紀錄，或該公司的客戶多數為貿易公司的話，則這家公司的業務基礎極有可能遭到人為誇大，或者已經有預先賣盤的行為，故資者最好不要沾手。

 

　　6）董事、高層及公司秘書的行為：若這些人有被監管當局譴責的紀錄，或曾在一些令人懷疑造假數、又或被懷疑以供股、配股、合股等「向下炒」的公司任職，以及這些公司的業務及股份曾經賣盤，與這些人相關的股票最好避而遠之。

 

　　有趣的是，即使符合上述剔除條件的股份，部分上市後不久的表現，卻會因種種原因而出現非常驚人的升幅，但萌生貪念的投資者就會永不翻身。

 

　　下一篇，我會談談如何利用年報及股東會，剔除有問題的股票。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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