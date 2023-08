日本啟核污水排放，台灣政圈離奇噤聲

日本上週排放核污水,東南亞國家反應強烈之際,台灣當局、在野黨到環保團體竟然鴉雀無聲,完全有違民進黨政府一向積極倡議與國際站在一起的口號。

最可惡的是台灣駐日代表也是媚日先鋒謝長廷,竟然在臉書公然發言,宣稱「微量的放射性元素反而對身體有益,例如:北投溫泉、日本玉川溫泉,因為兩地溫泉都有一種特別的北投石,含有微量鐳,研究對健康有益」。遭到撻伐之後,謝長廷又宣稱「只有中國因為政治因素,夥同香港澳門在抵制抗議,很多統派的人本來就希望把台灣香港化,要求我們要跟著中國抵制抗議,並不意外。」他硬把天然的溫泉扯上核污水,又指稱「幾十年前美國的教授(Thomas Donnell Luckey)曾經受NASA委託,研究太空人在放射性較高的地方生活對其健康的影響,他經過十多年研究得出結論,就是低度放射線反而對健康有益,後來不少研究報告肯定其說,這也就是激活療法(Hormesis)的依據」。混淆視聽,毫無良知的一味替日本護航,莫此為甚。

台灣駐日本代表謝長廷一席台灣北投和日本玉川溫泉均含輻射,多泡有益健康發言被轟厚顏無恥。(圖為謝長廷臉書玉川溫泉照片)

台灣科技大學閒聊版有網友發文,質疑台灣怎麼靜悄悄,沒有人跟國際間一樣關心討論日本核污水?並批評「The world can live on without Japan, but cannot be without oceans. 」(世界可以沒有日本,但不能沒有海洋)。網友還提出敏感的詢問:假設改成中國大陸排放,會有人護航嗎?

問題癥結,就是民進黨政策是倒向美國,要依賴美日同盟壯膽來對抗大陸,當然就和美國一樣悶不吭聲。在近半個月核污水成為熱門新聞之際,本期望台灣的在野黨能發揮監督精神,提出批評和限制措施,保障民眾食品安全。但令人失望的是,國民黨因總統候選人侯友宜八月初訪日,傳媒以「侯友宜訪日過關」來形容,彷彿台灣仍是日本殖民地般,要向宗主國報告一樣,讓這個百年政黨立場淪為民進黨分身。

民眾黨主席兼總統參選人柯文哲則是6月訪問日本,同樣以「相信沒有問題」,輕描淡寫的回應。顯見兩大在野黨,寧願牲犧民眾的健康都不敢得罪日本。情況如同韓國在文在寅執政時,韓國政府一直對排放核污水大聲譴責,現任總統伊鍚悅選擇倒向美國,採友日抗中策略,對日本開始排放核污水視而不見。甚至由總理韓惪洙上演一幕,願意親自飲用自福島廠過濾後的水戲碼,證明這些污水安全無虞,真會讓人誤以為福島核電廠的地址是在韓國。

日本排放核污水後台灣海產店生意受到影響。

站在小市民的立場,我只擔心未來吃海鮮安不安全,週邊海洋是否會受污染,這些民題民進黨當局都輕輕帶過。像原子能委員會就推出研究報告,指核污水一年之後才會到達附近海域,經過稀釋之後輻射程度低到可以忽略。漁業署則認為,若單純以海流來說,到台灣非常少量,且民眾大多食用沿近海魚種,口徑一致的強調影響不大。

反觀日本本身的民調,高達半數人反對將核污水排入海中。日本當局興建一條一公里長的水管,將污水排入海中。日本人的最大疑問是:如果污水完全沒有危害,怎麼不直接在海邊排放,而要建一條那麼長的水管?

雖然不少科學家和國際原子能總署都認為,日本排放的核污水遠低於標準備,卻引起我一個很大的疑問。既然國際專家都幫忙保證,為什麼不把這些「安全」的水造福日本國民,拿來灌溉自己的農作物,而要讓整個太平洋週邊國家「有福同享」?這種共業,禍及子孫,難以接受。