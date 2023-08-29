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29/08/2023

日本啟核污水排放，台灣政圈離奇噤聲

#台灣
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　日本上週排放核污水，東南亞國家反應強烈之際，台灣當局、在野黨到環保團體竟然鴉雀無聲，完全有違民進黨政府一向積極倡議與國際站在一起的口號。

 

　　最可惡的是台灣駐日代表也是媚日先鋒謝長廷，竟然在臉書公然發言，宣稱「微量的放射性元素反而對身體有益，例如：北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益」。遭到撻伐之後，謝長廷又宣稱「只有中國因為政治因素，夥同香港澳門在抵制抗議，很多統派的人本來就希望把台灣香港化，要求我們要跟著中國抵制抗議，並不意外。」他硬把天然的溫泉扯上核污水，又指稱「幾十年前美國的教授（Thomas Donnell Luckey）曾經受NASA委託，研究太空人在放射性較高的地方生活對其健康的影響，他經過十多年研究得出結論，就是低度放射線反而對健康有益，後來不少研究報告肯定其說，這也就是激活療法（Hormesis）的依據」。混淆視聽，毫無良知的一味替日本護航，莫此為甚。

 

台灣駐日本代表謝長廷一席台灣北投和日本玉川溫泉均含輻射，多泡有益健康發言被轟厚顏無恥。（圖為謝長廷臉書玉川溫泉照片）

 

　　台灣科技大學閒聊版有網友發文，質疑台灣怎麼靜悄悄，沒有人跟國際間一樣關心討論日本核污水？並批評「The world can live on without Japan, but cannot be without oceans. 」（世界可以沒有日本，但不能沒有海洋）。網友還提出敏感的詢問：假設改成中國大陸排放，會有人護航嗎？

 

　　問題癥結，就是民進黨政策是倒向美國，要依賴美日同盟壯膽來對抗大陸，當然就和美國一樣悶不吭聲。在近半個月核污水成為熱門新聞之際，本期望台灣的在野黨能發揮監督精神，提出批評和限制措施，保障民眾食品安全。但令人失望的是，國民黨因總統候選人侯友宜八月初訪日，傳媒以「侯友宜訪日過關」來形容，彷彿台灣仍是日本殖民地般，要向宗主國報告一樣，讓這個百年政黨立場淪為民進黨分身。

 

　　民眾黨主席兼總統參選人柯文哲則是6月訪問日本，同樣以「相信沒有問題」，輕描淡寫的回應。顯見兩大在野黨，寧願牲犧民眾的健康都不敢得罪日本。情況如同韓國在文在寅執政時，韓國政府一直對排放核污水大聲譴責，現任總統伊鍚悅選擇倒向美國，採友日抗中策略，對日本開始排放核污水視而不見。甚至由總理韓惪洙上演一幕，願意親自飲用自福島廠過濾後的水戲碼，證明這些污水安全無虞，真會讓人誤以為福島核電廠的地址是在韓國。

 

日本排放核污水後台灣海產店生意受到影響。

 

　　站在小市民的立場，我只擔心未來吃海鮮安不安全，週邊海洋是否會受污染，這些民題民進黨當局都輕輕帶過。像原子能委員會就推出研究報告，指核污水一年之後才會到達附近海域，經過稀釋之後輻射程度低到可以忽略。漁業署則認為，若單純以海流來說，到台灣非常少量，且民眾大多食用沿近海魚種，口徑一致的強調影響不大。

 

　　反觀日本本身的民調，高達半數人反對將核污水排入海中。日本當局興建一條一公里長的水管，將污水排入海中。日本人的最大疑問是：如果污水完全沒有危害，怎麼不直接在海邊排放，而要建一條那麼長的水管？

 

　　雖然不少科學家和國際原子能總署都認為，日本排放的核污水遠低於標準備，卻引起我一個很大的疑問。既然國際專家都幫忙保證，為什麼不把這些「安全」的水造福日本國民，拿來灌溉自己的農作物，而要讓整個太平洋週邊國家「有福同享」？這種共業，禍及子孫，難以接受。

 

 

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