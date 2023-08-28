【FX MONDAY】美元及黃金同步向上 點揀好？｜人行單日淨投放近3千億人幣｜歐元走弱短期難逆轉？

嘉賓：艾德金融投資策略總監 文錦輝

美國聯儲局主席鮑威爾上周五（25日）於全球央行年會上發表講話，市場對其講話內容解讀不一，有分析更指是「鷹鴿齊放」，美國本周將公布多項經濟數據，對息口動向有何啟示？上周美匯指數(DXY)及金價(XAU)一度罕有地齊齊向上，如何解讀市場情緒？兩者同作為避險工具，哪一種資產較能發揮避險作用？外資上星期累計淨流出A股逾224億，有傳內地官方以不同措施維持匯價，今日（28日）人行單日淨投放2980億元人民幣，人民幣中間價一度升至7.1856兌1美元，創半年新高。即使有官方出手托匯市，亦難改人民幣需求疲弱的困境？歐央行行長拉加德出口撐維持高利率水平，但現時歐元兌美元(EUR)已陷超賣水平，歐元匯價短線已具備反彈條件？現為吸納好時機？

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