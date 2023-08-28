著數 | 外賣平台買Shake Shack x ONLY Beverages特飲指定套餐送迷你冰箱、冰袋、野餐墊，抵！即睇送禮詳情

人氣漢堡店Shake Shack進軍香港5周年，趁著這個日子，聯乘與香港著名即飲酒精飲品品牌ONLY Beverages，推出Boozy Fifty/Fifty伏特加氣泡檸檬冰茶期間限定特飲，作為Shack Shake外送平台夥伴的Deliveroo戶戶送，最近更會限量送出迷你冰箱、冰袋及野餐墊，點餐有嘢送，抵！即睇如何獲得精美禮品！

ONLY Beverages至Chill夏日限定特飲登場

炎炎夏日，Shake Shack與香港著名即飲酒精飲品品牌ONLY Beverages合作推出Boozy Fifty/Fifty伏特加氣泡檸檬冰茶期間限定特飲，特飲由由新鮮沖泡的有機紅茶及檸檬水製作而成，過程中加入經過五重蒸餾的優質伏特加及碳酸梳打，清涼清爽。另外ONLY Beverages採用無糖配方，不用擔心飲品會帶來負擔感，與Shack Shack的漢堡及炸物簡直是最佳配搭！只需$50就可以品嘗這杯清爽特飲，無論野餐，抑或作為上班時的午餐皆是一個不錯的選擇！

（圖片來源：Deliveroo）

經Deliveroo率先買聯乘套餐可獲贈迷你冰箱！

Boozy Fifty/Fifty伏特加氣泡檸檬冰茶率先在即日起至8月31日於戶戶送及Shake Shack網上平台開賣，而9月1日起便會正式於全港Shake Shack 門店發售！在即日起至8月31日期間，大家只要經戶戶送訂購Boozy Fifty/Fifty x BBQ ShackMeister套餐，大家可以自由配搭，任揀4個漢堡包、4份小食及4罐Boozy Fifty/Fifty伏特加氣泡檸檬冰茶，價錢因大家的食物選擇而定，最抵只需$540！更可獲贈野餐墊、冰袋以及迷你冰箱一個，禮品以白色為主，簡單印有Shake Shack的漢堡包圖案，冰袋以及迷你冰箱還可令飲品抵抗炎夏，保持冰涼，Shake Shack迷必須入手！

（圖片來源：Deliveroo）

Shack Shake X Deliveroo推廣活動

活動日期：即日起至8月31日

活動條件：經Deliveroo戶戶送訂購Boozy Fifty/Fifty x BBQ ShackMeister套餐（包括4個漢堡包、4份小食及4罐限定特飲）

活動禮品：野餐墊、冰袋以及迷你冰箱一個

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