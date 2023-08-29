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29/08/2023

26工種輸入外勞 下周一接受申請 薪酬不低於本地中位 飲食業冀招聘不設限

#補充勞工優化計劃 #外勞 #飲食業 #發展局局長 #甯漢豪 #勞工處
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　　【晴報專訊】本港各行各業人手短缺問題嚴重，勞工處「補充勞工優化計劃」下周一接受申請，26個職位類別可輸入外勞，薪酬不得低於本地工人的工資中位數。有飲食業界稱，目前全方位人手不足，早已嚴陣以待準備輸入外勞，更揚言「請得幾多得幾多」，冀不設上限。勞顧會期望，勞工處未來可發放更多資料，確保僱主守規。

 

　　新計劃下，外勞薪金不得低於本地相類職位的薪金中位數，僱主可安排本地或內地住宿。申請通過初步甄別後，僱主須就每個職缺作4周本地公開招聘，之後當局會考慮勞顧會意見再決定是否批准，僱主要就每名外勞每月繳付400元再培訓徵款。

 

飲食業指人手不足影響出品質素，冀政府容許無上限輸入外勞。（資料圖片）

 

　　26個工種不少與飲食及零售業有關，如售貨員、侍應生、收銀及初級廚師。聯邦酒樓董事總經理譚兆成透露，有廳房因人手不足而無法開放，出品質素亦因依賴「幫工」而受影響，請人難亦非純薪酬問題，年輕人不願公眾假期上班，年長員工亦可選擇壓力較細食肆，冀透過計劃「請得幾多（外勞）得幾多」，亦不擔心外勞住宿，「可以幾個僱主一齊租宿舍」。

 

　　香港餐務管理協會會長楊位醒冀政府容許無上限輸入外勞，否則「杯水車薪」。香港零售管理協會董事關百豪稱，前綫缺人損服務質素，零售商做夜市及擴展業務都受影響，認為計劃可解燃眉急。

 

確保僱主守規 勞僱會冀嚴格審批

 

　　勞工處指，未來會不時舉辦僱主簡介會，另現時以個案撮要列出每宗申請的建議重點，向勞顧會徵求意見；未來會改用表列形式提交，致力在3個月內完成處理通過甄別的申請。勞僱會勞方代表林偉江稱，望處方提供更多資訊，過往有僱主巧立名目，「話係四川菜廚師，實際工作就係初級廚師」，冀處方勿僵化處理，嚴格審批工作內容。

 

無理拒聘 一年內不准參與計劃

 

　　早前有指有僱主要求地盤工懂英文，疑刻意製造招聘困難。勞工處強調，僱主若無理拒聘本地求職者，不但會中止輸入外勞申請，申請人一年內亦不准參與優化計劃。發展局局長甯漢豪稱，留意到有關報道，若調查後發現不合情理，意味本地招聘做得不好，會影響外勞申請審批。

 

轉載自: 晴報

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