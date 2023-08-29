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29/08/2023

海關夥澳洲 截$1.7億冰毒 藏於人造皮革 國際監控最大宗

#冰毒 #人造皮革 #販運冰毒案 #香港海關
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　　【晴報專訊】香港海關早前與澳洲當地執法部門合作，截獲一批從墨西哥輸出、收藏在一批人造皮革中的240公斤冰毒，市值約1.7億元，是本港海關今年至今破獲最大宗毒品案，亦是歷來最大宗成功進行國際監控遞送的案件，兩地合共4人被捕。

 

海關上周拘捕3名44至71歲男子，分別是收貨公司董事、物流公司負責人和職員。

 

　　海關指不法分子以「金蟬脫殼」方式，不斷轉換載運貨櫃和儲存點以掩人耳目，圖利用香港「漂白」貨物，不排除有更多人被捕。

 

　　海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔稱，上月初與海外執法機構進行情報交流後，認為一批從墨西哥循海路運送來港的人造皮革有可疑，因本港鮮有從墨西哥進口人造皮革，年內亦無類似貨物運港，且收貨者為本地紡織公司但來貨以西班牙文申報，涉事公司今年亦無進口人造皮革紀錄等，故在上月12日檢查涉事貨櫃，於600多卷人造皮革中發現有40卷藏有共240公斤冰毒，市值約1.7億元。

 

不斷轉換貨櫃儲存點 掩人耳目

 

　　海關毒品調查第一組指揮官曾建邦續稱，人員監控遞送期間發現該批皮革輾轉於屯門、天水圍等地換貨櫃和儲存逾一星期，最終循海路運往澳洲悉尼，故通知澳洲當局續作監控。他形容毒販以「金蟬脫殼」式手法，不斷轉換貨櫃和儲存點，圖掩飾來源地、增加執法難度和等候買家。

 

海關指，部分可疑人造皮革於尾端封口貼有膠紙作標記

 

　　曾指涉事貨物本月13日抵達悉尼後，澳洲當局上周三拘捕一名涉於當地安排運輸和儲存皮革的28歲男子，相信是不法集團骨幹成員；本港海關亦在上周拘捕3名44至71歲男子，分別是收貨公司董事、物流公司負責人和職員，現正保釋候查。

 

料不法分子 借港「漂白」貨物

 

　　今次是海關今年以來最大宗、及歷來以國際監控方式破獲最大宗販運冰毒案。海關毒品調查科毒品調查課監督方向榮稱，今年至今從美洲國家經本港轉運往大洋洲國家的冰毒達679公斤，相信不法分子試圖利用香港「漂白」貨物，未來會繼續從源頭打擊販毒活動。

 

轉載自: 晴報

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