鄭裕玲孖魏浚笙、Tyson Yoshi小鮮肉拍旅遊節目！爆林家謙要求同床似色狼

【晴報專訊】鄭裕玲（Do姐）為HOY TV拍攝的旅遊節目《去邊啊Do姐》將在下周一首播，Do姐昨日率領節目中五位小鮮肉林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi（程浚彥）、應智越（細貓）及洪嘉豪出席記者會。Do姐搞笑大爆同遊日本的林家謙色膽包天︰「佢問可唔可以同一間房，張床一齊瞓，一齊浸溫泉，色狼咁。」

Do姐逐一點評（左起）洪嘉豪、應智越、林家謙、Tyson Yoshi及魏浚笙，大放笑彈。

今次是鄭裕玲離開娘家無綫後，首度出山拍電視節目，率領五位男藝人分別玩轉歐洲、日本及韓國等地。Do姐昨日發言時逐一點評五位旅伴，提到「最無厘正經旅伴」時特別「招呼」林家謙︰「林家謙個樣好似謙謙君子，但去親邊度都問『可唔可以同我一間房』、『張床係咪我哋一齊瞓』、『可唔可以一齊浸溫泉』，色狼咁呀。」家謙死撑只是慳budget，讚自己精打細算。

Do姐與家謙在節目中有「肌膚之親」摸面珠。（網上截圖）

拒評港姐司儀表現

Do姐又取笑Tyson Yoshi是「最精打細算旅伴」︰「因為佢食嘢、飲嘢都度過計過，食嗰少少，仲少過我，同佢去旅行雖然好開心，但要分開食嘢，搞唔掂，會餓死。」Do姐又笑指魏浚笙似哲學家，經常講口頭禪「唔係」來否定她。此外，有線寬頻行政總裁杜之克宣布，稍後找來歐陽偉豪、七仙羽一起拍節目。

Do姐與家謙、Jeffrey及Tyson受訪，Do姐坦言以前拍旅遊節目，主持會分上下靶位；今次與五位後輩拍攝，大家如朋友般無分上下，「個個都好乖，都有傾心事。」提到她笑家謙要求一齊浸溫泉似色狼？Do姐解釋︰「唔係，段稿咁寫啫。」家謙亦說：「因為Do姐間房好正，應該唔會有budget有兩間咁好嘅房，所以問下可唔可以同房，我打地鋪。（一齊浸溫泉？）浸溫泉可以浸其他部位，可以浸手指嘅。」此外，陳豪、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠前晚擔任港姐決賽司儀，可惜表現被網民狠批「災難級」，Do姐反問記者「好唔好睇」，並稱︰「我無睇無得評論，睇咗先可以品評。（四位小生話以前睇你做司儀？）真係抬舉，我補番睇先答你哋。」

Do姐有小鮮肉做護法，受訪時笑到見牙唔見眼。