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29/08/2023

呂爵安開Show父親首次現場支持感滿足！粉絲反映刪減扮隊友內容？Edan：隊友唔介意

#MIRROR #呂爵安 #Edan #"IN MY SIGHT OF E" SOLO CONCERT 2023 #小諧星
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　　【晴報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）假亞博舉行的三場《"IN MY SIGHT OF E" SOLO CONCERT 2023》前晚圓滿結束。Edan甫開場便說︰「尾場同你死過，我唔會留力，唱到走音都唔理，上次唱《小諧星》走音，所以今晚（前晚）要戰勝佢。」向來搞笑的Edan也表現感性的一面，他多謝父母多年來的栽培，「我爹哋係第一次現場睇我表演，其實每次演出前都會感到好大壓力，多謝魯生（魯庭暉）同張繼聰教我要享受舞台。」

 

Edan出場前爆呔，雖然即時縫補，但上台跳唱時，他十分擔心再爆會露出孖煙囱。

 

　　完騷後，Edan受訪時坦言不捨得，「不過知道自己咩斤両，三場差唔多啦，我畀80分。」提到talk show環節刪剪了「私追」話題，Edan稱是為了讓表演更流暢，是否收到粉絲反映意見而刪減扮隊友的內容？Edan表示事前已知會隊友︰「佢哋唔介意。」此外，有指MIRROR將不會參與年底的樂壇頒獎禮，Edan則說︰「話晒係樂壇盛事，有得參與就梗係參與啦，但都係交由公司安排。」

 

Edan十分榮幸請來邱鋒澤等擔任尾場嘉賓。

轉載自: 晴報

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