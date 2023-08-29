昨日(28日)恒指一開市就曾彈升逾600點，不講都知，是次勁挾淡友，但好友則嚇呆了，大多不敢入市，因為不少人都認為是一天貨仔。今天、明天、後天，都會跌回來。怎看昨天之彈？是一日升嗎？

上周五(25日)，筆者有文：《來了？》（圖一）。

文謂：

來了？甚麼來了？是阿爺救市來了。

市場渴求阿爺救市，這幾年來，一直沒停過，但阿爺就遲遲未出手。市場渴望阿爺又來個大水漫灌，像2009年那樣出個4萬億，但這不是現實的。

對阿爺救市，筆者一直強調，阿爺只會用滴灌。滴灌是現代農業在乾旱地區的灌溉方法，好處是用水量小，但卻精準到位。整個大西北、新疆，用滴灌就種出了大片大片的哈密瓜、西瓜、番茄、辣椒。農話少講，言歸股市。

滴灌滴夠水了，昨早A股，便見數十隻券商股漲停，全A超5200股上漲，僅21股下跌。嘩！點止七個一皮，是5200比21皮。

不少人會講：唓，印花稅減半徵收啫，會升成咁？虛火啦！

不錯，印花稅減半徵收，只是一滴水，不能獨力撑起大局，過去7次下調印花稅都是刺激難持久。

稅率下調在短期內對市場有一定提振效應，能使股市短期止跌，帶來日度或周度級別的回漲。但從長期來看，印花稅下調這一單因素對大盤的長期走勢影響不確定，仍取決於基本面和宏觀政策的趨勢（圖二）。

除了減印花稅這一滴水外，中證監還有其他三滴水：

(1)收緊IPO和再融資

即是減少股票的供應，和舊股再自股市抽水。這保障了魚缸內魚(股)不再多，水(錢)不再少。魚缸無水魚難養，同樣魚缸魚多也難養，我們耕田佬對摘棄幼果，絕不心痛，保持一棵番茄20個果就最好，因為耕作人深知仔多餓死乸。

(2)規範股份減持

即是不容大股東為利己而減貨。怎規範？我見到都話，咁都得？

1、上市公司存在破發、破淨情形，或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤30%的，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持本公司股份；控股股東、實際控制人的一致行動人比照上述要求執行；上市公司披露為無控股股東、實際控制人的，第一大股東及其實際控制人比照上述要求執行。

2、從嚴控制其他上市公司股東減持總量，引導其根據市場形勢合理安排減持節奏；鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或者延長股份鎖定期；證監會將抓緊修改《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，提升規則效力層級，細化相關責任條款，加大對違規減持行為的打擊力度。

這是百分百的干預市場，干預自由買賣，但在危急時期，不如此做又唔得，今時是跟美國打緊金融戰呀！不宵禁、不戒嚴、不配給成嗎？

在2008年美國也一樣有干預市場，QE不在講，還接管了通用汽車，就算今年也不就是指令了矽谷銀行及不少地區銀行被接管？

當然光靠禁是不成的，還要解決今時「亂」之源頭--即內房債，但這個是要時間的，美國自2008年雷曼爆破起，到今時仍在補隻爆鑊。

(3)精準滴水

不少人認為阿爺不出幾萬至十幾萬億去救房地產是不成，但筆者已一再為文解釋過，中國在2008年的四萬億元(人民幣．下同)救市，帶來極大後遺症。故阿爺今時是不會再以大水漫灌，而只是滴灌救，內房又怎滴灌救？唉！唔好只看恒大(03333)、碧桂園(02007)啦！

再融資收緊，房地產卻是例外，房地產上市公司再融資並不受破發、破淨和虧損限制。中指研究院企業研究總監劉水對《時代周報》記者表示，這表明監管部門對房地產行業，特別是房地產上市公司融資給予了更大力度的支持。

2022年11月，針對房地產行業的「第三枝箭」射出，證監會明確支持房地產企業股權融資方面的具體政策措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資，恢復上市房企和涉房上市公司再融資，調整完善房地產企業境外市場上市政策，進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用，積極發揮私募股權投資基金作用。

早前，監管對於房企股權融資一直有所限制。早在2010年，房企借殼上市被實質叫停。「第三枝箭」的出台無疑給房企再融資注入了一針強心劑。僅一天之後，福星股份公告稱，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用於公司房地產項目開發；同日，世茂股份也公告籌劃非公開發行股票，擬向不超過35名特定投資者定增募資，擬用於公司「保交樓、保民生」相關的房地產項目開發、償還部分公開市場債務本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。

截至目前，已有近40家房企發布股權融資方案。「定增+配股」成為最主流模式，資金用途集中於「保交樓、保民生」相關房地產項目開發、補充流動資金、償還債務以及資產重組及收併購等。

今年以來，房地產融資在政策面繼續延續寬鬆狀態。1月，央行、原銀保監會聯合召開主要銀行信貸工作座談會，明確「要落實好16條金融，用好民營企業債券融資支持工具(「第二枝箭」)」，同時強調「實施改善優質房企資產負債表計劃」，「開展『資產激活』、『負債接續』、『權益補充』、『預期提升』四項行動」。

3月，證監會發文表示，拓寬試點資產類型。REITs申報項目首次覆蓋至商業不動產領域，為打通商業地產「投融建管退」全流程提供了方向，REITs的引入也有助於盤活商業地產存量資產，增強資金流動性。

今年下半年以來，政策繼續釋放利好。7月，央行、金融監管總局發文延長「金融16條」有適用期限政策到2024年12月底。8月，央行召開金融支持民營企業發展座談會，強調推進民營企業債券融資支持工具(「第二枝箭」)擴容增量，強化金融市場支持民營企業發展；滿足民營房地產企業合理融資需求，促進房地產行業平穩健康發展。

今年6月，招商蛇口、陸家嘴、保利發展、上海大名城、中交地產、福星股份等6家上市房企公告，其向特定對象發行股票申請獲得證監會同意註冊批覆。獲再融資批覆的6上市房企中，保利發展、上海大名城、中交地產的融資目的均為「保交樓、保民生」項目，福星股份的募投項目為棚戶區改造項目，陸家嘴、招商蛇口擬用於重大資產重組，均符合證監會支持的房企再融資募集資金適用領域。

不過，內房債龐大，今年第三季度更如是。

目前，諸多房企依然面臨較大的償債壓力。中指研究院數據顯示，今年下半年尚在存續期的債券餘額為4361.6億元(人民幣．下同)，其中信用債佔比66.3%，海外債佔比33.7%；一年內到期餘額為9277.6億，其中信用債佔比64.3%，海外債佔比35.7%，境內債務償債壓力較大。三季度仍為償債高峰，單月到期餘額近900億元。

恒指OBV續上仍看好

如果看北水近日流向，是累積流入的北水暫見多於流出的北水。細看北水流入的平均線，可見到是逐步上升的（圖三）。

一句講晒：阿爺定調救市，你一就信，一就不信。如不信，沽清股票，離市啦！如信又怎辦？一如上周五文結論所言：先少看大市，放棄內房，買今時有盈利之股，賺到錢後，回來買有實力的內房，應可搵到兩飯一茶的。如果上周五買港交所(00388)，昨日食糊，都有餐茶啩。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



