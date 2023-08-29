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29/08/2023

番茄與颱風有甚麼共通之處？今期素食譜：香濃羅勒番茄意大利粉

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　番茄，無論是超市蔬果架上，還是菜市場菜攤上，必然看得見。尋常的番茄，卻有如謎的身世。說它是蔬菜，亦可以說是水果。普遍以為，大番茄是蔬菜，而小番茄（車厘茄）是水果（個人認為它就是蔬菜，哈哈）。其實，根據植物學的分類，番茄跟蘋果和葡萄等沒分別，都是內含種子的果實，跟根莖葉的蘿蔔和青菜等是不一樣的。

 

　　來到八月底，颱風不算多。今年第9號颱風「蘇拉」上周四生成，才預測說會直撲島上；沒想到今天已經改口，隨著第11號颱風「海葵」的生成，產生「藤原效應」（Fujiwhara effect） ，原來想一路往北移動的「蘇拉」，路徑突然南修，被「海葵」拉走，慢慢沿島滑過，可能只會路過靠近，甚至不會登陸了。

 

　　番茄酸中帶甜，水份豐足，很好用入料理之中。從茶餐廳的番茄烤豬排飯，家常菜的番茄炒雞蛋，到西式菜不可少的肉醬義大利麵，和番茄馬鈴薯湯等，均看見番茄的蹤迹。熟番茄，固然滋味無窮，就連生番茄，也有不少粉絲，不就很多朋友愛吃小番茄的嗎？！把番茄放入沙拉或涼拌裏，既開胃又清爽。

 

　　氣候變遷不單令夏天颱風的數量變少，亦令大低氣壓帶結構變複雜，影響著颱風的走向。颱風走向不好抓，不到靠近的兩天，根本不能明確下來。上周才生成「蘇拉」，現在又添了「海葵」，同一時間，關島附近海上正醞釀著熱帶性低氣壓「TD12」，有可能發展成第三個颱風，這樣子，真的不知道颱風要向哪裏走了？！

 

　　原來，多變的，不只番茄，還有颱風。

 

下一頁：即睇香濃羅勒番茄意大利粉點整

 

 

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