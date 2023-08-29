樂齡科技 | 香港預計2050年成全球人口老化程度最高城市！如何令長者享受樂齡科技的便利？

根據聯合國發布的《2022年世界人口展望》報告，預計到2050年，65歲以上的人口將從2022年的10%，增長到16%，屆時香港、韓國和日本將擁有最高的65歲及以上人口比例。

全球都積極應用科技以應對人口老化，促使樂齡科技迅速發展，更成為不少科技展覽的焦點。今年年初，美國拉斯維加斯舉行的美國消費電子展，便展出不少貼心的健康科技產品，如內置心電圖儀的手表、能追蹤位置和健康數據的智能鞋墊、可實時監測腦血腫的背心、安裝在馬桶上的智能尿檢分析系統、治療打鼻鼾的枕頭等，均能配合長者的需要。

近年，本港也有不少初創投入開發樂齡產品的行列。有初創研發出一款全觸感導航智能腰帶，其獨特之處在於毋須上網或依賴GPS導航，裝在腰間的小型電腦也可進行即時AI運算，再接駁腰帶前置鏡頭，便能即時辨識「眼前」目標物並規劃路程，然後透過腰間左側和右側的震動裝置作觸感導航，提醒用家向左或向右走，這有助視力欠佳的長者無障礙出行。據知，系統可辨識出50種目標物，包括人、巴士站、障礙物、路牌等。

香港作為全球人均預期壽命最長的城市之一，對樂齡科技的需求更是殷切。聯合國預測，到了2050年，香港會成為全球人口老化程度最高的城市，有超過四成人口為65歲或以上。事實上，香港自2022年開始已進入「超老齡化社會」（滿65歲長者佔總人口逾20%），應對人口老化的問題絕對刻不容緩。

近年，政府相繼推出多項措施，鼓勵樂齡科技產品及服務的研發。以社會創新及創業發展基金（社創基金）為例，截至去年十月，該基金合共資助438個創新項目，包括超過50個運用科技改善長者生活的項目，惠及逾14,000名長者，如研發為長者初步診斷肺炎的快速檢測工具、開發上肢外骨骼機械系統，協助中風病人加強居家復康訓練、建立網上軟餐訂購及送遞平台等，協助長者跟進健康問題及解決生活所需。

可惜，政府推廣樂齡科技成效暫時未見顯著。去年底，有政黨進行問卷調查，發現有九成半受訪的公屋長者戶認為政府推動樂齡科技力度不足，更有七成受訪者表示從未聽過樂齡科技，反映長者缺乏對樂齡科技的認知。

要有效推動樂齡科技得到廣泛應用，我們必須結合社區宣傳、社會服務、職業治療、醫療護理、產品研發、科技應用和教育等多方合作，利用跨學科的知識研發和改良服務及產品，才能切合長者真正的需要。

同時，不少長者對創新科技都感到陌生，加上記憶力衰退和學習能力減弱，應用時總會難以適應，容易感到困惑，所以社區和鄰居應多加支援和協助，如能夠結合更多社區義工團體，在區內舉辦相關的技術課程及活動，配合製作視頻解說相關科技產品用途，並向長者教授及示範如何應用不同的樂齡科技產品，這樣，「老友記」便能真實體會及享受到樂齡科技的箇中樂趣。