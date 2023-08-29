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29/08/2023

【高息定存】銀行12個月長存期最高4.5厘，恒生推4個月4厘

#高息定存 #收息 #高息 #恒生 #招商永隆 #東亞銀行 #平安壹賬通 #虛銀
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　　本地銀行於本月中紛紛加港元定存息，以搶佔銀債退款，但搶完退款後，加息潮有降溫跡象。大型銀行也有所調整，當中，恒生下調3個月港元定存年息至3.4厘，起存額為1萬元，適用於優進理財戶透過網上辦理。不過，恒生新推4個月存期，年息高達4厘，起存額為1萬元，適用於優越理財或優進理財戶透過網上辦理。

 

 （資料圖片）

 

 

　　東亞亦下調3個月港元定存年息至4.25厘，存額為1000元至5萬元，適用於全新BEA GOAL／升級客戶，以手機／網上銀行開立戶口。建行亞洲下調1個月港元定存至3.1厘，存額為10萬元至低於100萬元，適用於智選理財客戶，透過分行或網上，以新舊資金辦理。

 

銀行轉搶長存期息 最高4.5厘

 

　　近日銀行亦紛紛調升長存期年利率，招商永隆、平安壹賬通都有提供最高4.5厘。當中，招商永隆門檻最高，12個月4.5厘，起存額需500萬元，適用於一點通存款利率。如果低門檻，招商永隆也有4.45厘，起存額僅10萬元，適用於新客戶透過分行辦理。

 

　　另外，虛銀平安壹賬通銀行昨日亦上調12個月港元定存年息至4.5厘，起存額為100元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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