美國大選電視辯論的「戲裏戲外」

2024年美國總統大選的第一場電視辯論上周舉行，這是共和黨參選人爭取黨內提名的第一場公開辯論，前總統特朗普拒絕參加，因為他目前處於領先地位，不想在台上被競爭對手群起而攻之，而且這場辯論有八人參加，每人發言時間受限制，特朗普不能「咬住」對手「死纏爛打」，無法發揮他伶牙俐齒的優勢。

儘管不參加辯論，但特朗普仍想讓媒體保持對他的關注，於是他接受前福克斯新聞（Fox News）金牌主持人塔克．卡爾森（Tucker Carlson）的專訪，透過社交媒體X（推特）在電視辯論開始前播出，試圖吸引媒體的報導，削弱電視辯論的影響力。

大熱州長「倒灶」 政治素人冒起

美國總統大選的電視辯論始於1960年，民主黨的甘迺迪（內地譯作肯尼迪）靠一場直播電視辯論樹立起自己英俊瀟灑、年富力強的形象，最終戰勝了時任副總統的共和黨對手尼克遜（內地譯作尼克松）。從那以後，電視辯論在總統大選中一直扮演重要角色，有時參選人一句話說得不合適，就會遭到大量選民的拋棄，如1988年的民主黨總統候選人杜卡基斯。隨著社交媒體的普及，電視辯論已失去原有的重要性，觀眾人數大減，廣告費收入也被社交媒體吸走。但電視辯論仍然可以製造政壇新星，引導各路「金主」落注。

幾個月前，一些共和黨捐款大戶押注於佛羅里達州州長德桑蒂斯，希望他在挑戰特朗普時，能複製在州長選舉中取得大勝的經歷。但一個夏天過去了，雖然投放了大量廣告，德桑蒂斯的民望卻並未上升。在上週的辯論中，他表現欠佳，被其他對手搶了風頭。儘管在八人之中他的民意支持度暫時領先（12%），但與特朗普仍有近40個百分點的差距（特朗普從56%降至50%），德桑蒂斯似乎力不從心，這難免會讓支持他的人感到失望。

38歲企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），以「政治素人」之姿居支持度第三。(AP)

有可能追上德桑蒂斯的是38歲企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），這位「政治素人」從未競選過公職，目前在共和黨選民中的支持度排第三（大約10%）。他自稱代表年輕人的聲音，希望美國政府能幫助他這代人實現夢想。在上週的辯論中，他與美國前駐聯合國大使黑利 （Nikki Haley）激烈交鋒，強烈反對美國軍援烏克蘭，指責同台的政客跑去烏克蘭首都基輔朝拜「教皇」澤連斯基，但對夏威夷毛伊島火災難民和芝加哥罪案高發區的人民卻不理不顧。這番高調令他知名度大增，有媒體報導說，一些捐款人看好拉馬斯瓦米的前景，已經開始為他籌款。

有政治評論員和共和黨競選顧問看好黑利，認為她在辯論中發揮了自己的特長，口才好，有從政經驗（做過州長），具國際視野。他們認為黑利也有機會吸引更多政治捐款，但長遠來講恐怕不是特朗普的對手。

台前政客辯論 幕後團隊助推

美國大選的電視辯論秀是「團隊作戰」，絕非「單兵肉搏」，即使是有經驗的政客也要花費大量時間提前做準備，在民主、共和兩黨的總統候選人舉行一對一辯論時，整個過程就像上演一場大戲。助選團隊會預備好各種問題的答案，還會找來一位資深「拍檔」扮演對手，與總統候選人進行模擬辯論，根據錄像找出己方的弱點或疏漏，然後加以改進，務求在每一次發言時都能「擊中對方有效部位」。

2004年美國總統大選電視辯論會主辦機構發的文件袋。(作者供圖)

我在美國做記者時採訪過三屆總統大選，最後一次是2004年，當時是共和黨總統小布殊（內地譯作布什）爭取連任，挑戰者是民主黨參議員克里（John Kerry），如今任拜登政府的氣候問題特使（曾任奧巴馬政府國務卿）。那年的第二場大選電視辯論會10月8日晚在密蘇里州聖路易斯市的喬治華盛頓大學體育館舉行，體育館內為現場觀眾搭起了一圈臨時階梯座椅，兩位總統候選人在回答主持人提問時可以走動，面對不同的觀眾，增加親和力。場地內只有幾名記者，我和幾百名採訪辯論會的記者都在體育館隔壁的練習館，那裏已被改造成巨大的新聞中心，有幾十排折疊桌椅，桌子上有電話，還有幾十部大屏幕電視機。

傍晚時分我跑到新聞中心去佔位，把自己的風衣放在一把椅子上，再放兩份報紙在桌子上，然後就去練習館外面的臨時帳篷吃晚飯。為總統大選辯論會提供贊助的企業不少，百威啤酒總部在聖路易斯市，所以記者用餐的地方免費提供各種百威啤酒和無酒精飲料，有些新款在市面上還從沒見過。密蘇里州畜牧業發達，厚厚的牛排讓我見識了農業州的強項。

密蘇里州的牛排讓人眼前一亮。(作者供圖)

辯論開始後，我在新聞中心一邊看直播一邊做筆記，兩位候選人剛剛答完第一個問題，就有克里團隊的人走過來發放文稿，內容是布殊總統剛才的講法不正確，事實是……再過兩分鐘，共和黨的助選人員也來散發「新鮮出爐」的單張，指責「克里參議員的說法不符合事實，……」就這樣，你來我往，雙方都想在第一時間「消毒」，希望用自己一方的說辭來影響媒體的報導。

對記者來說，這些都是頭盤涼菜，熱炒的「大菜」要在辯論結束後才會出現。所謂的「大菜」就是雙方團隊的主要人物到新聞中心接受記者採訪，多數是部長或副部長級高官，包括財政部長、副國務卿、國家安全顧問等等，同時出現的是在野黨的「影子內閣」成員。這是總統電視辯論中最吸引我的一個環節，因為可以向平時很難接觸到的多位高官面對面提問。我在場內找到克里的外交事務顧問霍爾布魯克（Richard Holbrooke），當時的小道消息說，如果克里當選，霍爾布魯克會出任國務卿。我問他中美關係和台灣問題，他剛答完一個問題就被助手拉走了。接著我又找到克里的另一位顧問賴斯（Susan Rice），她後來出任奧巴馬政府的常駐聯合國大使和白宮國家安全顧問。我同樣問她台灣問題，她在台灣問題上的立場比外交老手霍爾布魯克要強硬得多。賴斯不僅贊揚台灣的民主化，而且還說大陸如果對台動武，美國不會袖手旁觀。她的回答讓我對民主黨在意識形態上的「執著」有了新的認識。

儘管總統大選電視辯論對選民的影響已經愈來愈小，但對採訪總統大選和希望了解美國兩黨未來政策走向的記者來說，這仍是不可多得的「淘金機會」，四年才有一次，實在不容錯過。