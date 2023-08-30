金磚擴員必遭狙擊，非洲經略仍靠撤僑？(一)

剛剛結束的南非金磚峰會，是1955年印尼萬隆會議以來，最為矚目的第三世界國家盛會。大半個世紀前，亞非國家雖然共同提出了反殖、和平、自主、發展等民族復興訴求，但包括中國在內的各與會國一窮二白，缺乏建立現代化工業國家的經驗。

南非金磚峰會完成擴容，撬動國際秩序（美聯社）



經歷了68年現代化與工業化長征之後，南非峰會揭開了金磚時代的新一頁，尤為重要的是，中國飛躍成為全球第二大經濟體，成為第三世界中唯一在軍事、科技、經濟、社會治理等綜合國力上，可以與美西方競爭的獨立自主國家。中國的崛起洗脫了「第三世界」等同於「貧窮落後」的代名詞，為這些國家提供了一條更適合其國情的現代化發展模式。



非洲「小中國」獲邀



此次峰會前，至少23個國家表達了加入該經濟圈的意向，而峰會最終向6個國家提出了邀請，包括中東的沙特阿拉伯、伊朗和阿聯酋、非洲的埃及和埃塞俄比亞、南美洲的阿根廷。擴容後的金磚集團至少具備了以下特點：



一、它成為了全球實力最強的「油氣」經濟俱樂部，合共擁有全球80%的石油，和50%的天然氣儲量。油氣國家本身擁有能源產業帶來的雄厚資金，可與中國的工業化蘊力相接合，而且在政治上與中國的互信關係日趨鞏固；例如中俄正聯手確保東北亞穩定，而伊朗與沙特亦在北京牽線下走向歷史性宗教和解。



二、它吸引了全球最具潛力的新興市場非洲，並在擴容後擁有了非洲大陸南、北和東部的三個主要國家加入。例如今次獲邀的東非大國埃塞俄比亞，緊挨著中國在非洲唯一海軍補給站所在地吉布堤，且北望紅海，周邊與南、北蘇丹、肯尼亞、索馬里、厄立特里亞相連，可謂牽一髮動全身。



該國是非洲第二人口大國，擁有龐大新興市場潛力。進入本世紀後，尤其是從穆拉圖總統任內開始，該國積極學習中國模式，經濟發展迅速，被稱為非洲的「小中國」，是一帶一路在非洲最重要基站之一。但是，該國經濟基礎仍然薄弱，且面臨內戰危機。

非洲掀起新一輪反殖浪潮，尼日爾在金磚峰會前發生軍事政變（美聯社）



拉美南方國家推動去美元



三、它嘗試協助有發展潛力的國家穩定經濟，例如長期在國際債務困擾下浮沉的阿根廷。巴西和阿根廷是拉美最大的兩個經濟體，金磚集團協助阿根廷減輕債務負擔，即等同於支持巴西總統盧拉的拉美「南方共同市場」構想。「南方共同市場」一旦成形，回過頭又有助於金磚其他成員國開拓穩定的洲際經貿關係。



在此附帶一提的是，「南方國家」正是盧拉等拉美左派政治家近年時常提出，並由南、北美之分，而逐漸泛化至全球，成為一個西方媒體也開始採用的時髦名詞。但必須警惕這個詞在地域上並不能完全覆蓋「第三世界」，而盧拉的主張其實也具有地域局限性，例如他為了打造南方共同貨幣而積極推動去美元化，但同時對金磚擴容持保留態度，以免分薄拉美「南方國家」的利益份額。



不管怎說，拉美「南方國家」的代名詞，就是美國的「後花園」。正如美國南方司令部司令理查森(Laura Richardson)8月4日所言，中國在拉美推動一帶一路，已進入美國的「紅色區域」。

伊朗總統萊希在金磚峰會上發言（美聯社）



金磚擴員齊上梁山



四、金磚擴員不計貧富，但從此次情況看，似只考慮與成員國關係穩定的國家，例如巴基斯坦可能因為印巴關係的對立而未能獲邀。更為引發討論的是，東盟暫時還沒有一個國家能夠入圍。



無論東盟國家未能叩門而入的真實原因是甚麼，一個客觀事實是，一部分東南亞國家近期在美國推動下，對華關係倒退，導致《南海行為準則》在年內簽署的可能性下降。即使是峰會前呼聲很高的印尼，明年又將大選，對華關係走向亦存變數。因此，待到明年形勢明朗後，再討論金磚擴容至東南亞，倒也不失為更務實的做法。



從此次金磚擴容名單看，獲邀加入的新成員，或多或少要展示「上梁山」的決心，而非在大國之間遊走，兩頭謀利的投機客。例如伊朗就是受到歐美長期制裁，轉投金磚名下。一旦交了投名狀，「梁山」之上工業、糧食、油氣、黃金、新興市場一應俱全，足以動搖「普世集團」的正統地位，而「朝廷」的興師問罪也就難以避免。



軍艦撤僑是中國應對非洲戰亂時最常見一幕（互聯網）



中國不可駝鳥的首要問題



尤其是經歷西方數百年殖民掠奪的非洲國家，汲取中國發展經驗正成為了一種趨勢。但非洲國家走中國道路，嚴重損害了新、舊殖民主義勢力的利益，必招致極其殘酷的狙擊和報復。如何協助當地鞏固和平環境，同時保障金磚及一帶一路合作項目的戰略經濟利益，就成為當前中國不可駝鳥的首要問題。



非洲國家在長期殖民掠奪下，政治、經濟、社會基礎薄弱，兵變、內戰頻生，且各國政治派系林立，往往受到外部力量操縱。且一旦出現強勢國家首腦，膽敢挑戰西方利益，往往招致殺身之禍。2011年顏色革命席捲中東北非，正致力推動非洲共同貨幣的利比亞總統卡達菲橫死街頭。



當時，中國承建了利比亞大量石油和基礎設施項目，分散在該國各地的中國工程人員有3.5萬人之多。正是在這次戰亂中，中國調動海、空軍事力量，實施了空前規模的大撤僑，不僅將中國公民悉數撤出，還一併送走了2000多名外籍滯留人士。



軍艦撤僑，從此就成了中國在非洲爆發戰爭時最常見的一幕。而最近一幕上演於今年4月蘇丹爆發內戰期間，中國出動南寧號052D導彈驅逐艦、微山湖號綜合補給艦，撤離1300多名中國公民及外籍人士。由於蘇丹交戰雙方都對華表示了友好，此次撤僑過程順利，但事件也再次帶來了一個問題：人員安全了，投資項目與設備呢？