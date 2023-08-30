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30/08/2023

北海道5大秋季美食祭！札幌大通公園變美食街 / 即買即燒100円厚岸蠔 / 免費任食燒秋刀魚

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　日本傳媒常常用「食慾之秋」作為秋季美食特集的大題，因為秋天的時令食材特別多，尤其是北海道，秋刀魚、花咲蟹、蠔、三文魚、薯仔、南瓜等，諗起都流口水！北海道每年秋天各地都會舉行美食祭，一來是慶祝豐收，二來是趁漫長的冬季來臨之前，把握最後機會跟親戚朋友在戶外地方大吃大喝一番！香港的秋天似乎很遙遠，但北海道的秋天即將來臨，如果打算去玩、時間又啱的話，不妨去參與一下！

 

北海道秋季美食祭｜01 札幌秋季豐收節︰大通公園食勻全北海道美食

2023年舉行日期：9月8～30日

 

　　札幌的大通公園經常舉行大型活動，不只大家熟悉的「札幌雪祭」之餘，每年9月還設「札幌秋季豐收節（Sapporo Autumn Fest）」。由2008年開始，除了疫情停辦了2年，今年已經是第12年舉辦，每年都會吸引超過200萬人次到訪，非常熱鬧！

 

　　這個秋季豐收節最大特色，是齊集北海道各地的時令食材，遊客可以不用舟車勞頓，留在札幌已經可以食勻全北海道的地道美食！這裏最有趣是分了7大區 — 4／5／6／7／8／10／11丁目，每區都有不同主題，例如拉麵、酒吧街、肉類、札幌人氣店等，當中注目是11丁目會場的「Sapporo Chef's Kitchen」，每日都有一位札幌人氣食店的廚師主場，炮製精致的美食，每款只是800円，場內還有前菜、甜品及葡萄酒供應，讓遊客在舒適的露天茶座，享用「full course menu」！

 

雖然在札幌市中心，但大通公園環境非常開揚舒適，好似去野餐，但不用自備食物，好方便！（圖片來源：北海道観光振興機構）

每個區（會場）都會有多個攤檔，類似香港美酒佳餚巡禮。（圖片來源：北海道観光振興機構）

7丁目會場是酒吧街，可以一次過品嘗到多款北海道產的清酒、葡萄酒、威士忌、啤酒等，酒鬼必去！（圖片來源：北海道観光振興機構）

場內很多賣炭燒海鮮的攤檔，燒蟹應該是香港人必食美食之一。（圖片來源：北海道観光振興機構）

北海道的燒花魚，又肥美又厚肉，價錢平香港很多。（圖片來源：北海道観光振興機構）

日本人比較喜歡食燒蠔，半生熟，更鮮甜。（圖片來源：北海道観光振興機構）

正5丁目會場內，可以食到不同口味的拉麵，在戶外地方食拉麵，感覺很有趣！（圖片來源：IG@autumnfest5_official）

11丁目會場可以食到札幌名廚炮製的精致菜式，場內還有前菜、甜品及葡萄酒供應，遊客可以在露天茶座享用「full course menu」。（圖片來源：2023 Sapporo Autumn Fest 官網）

大部分攤檔menu都有圖片，遊客不用擔心看不懂日文。（圖片來源：2023 Sapporo Autumn Fest 官網）

 

　　札幌的秋天溫度及濕度都非常舒適，在暖和的陽光下，品嘗北海道的美食及美酒，絕對是一件非常幸福的體驗！舉行日期夠長，如果大家於9月去北海道玩，我極力推介大家親身去參與一下！

 

札幌秋季豐收節（Sapporo Autumn Fest）

地址：札幌大通公園

時間：10am-8:30pm

網址：https://www.sapporo.travel/autumnfest/

 

下一頁︰炭燒海鮮最人氣！由JR駅起全長1.7公里美食街

 

 

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