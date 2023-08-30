【FOCUS】「麒麟9000S」尋新生，中美科技競爭揭新章

對華科技戰前鋒之一、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）到訪北京之際，2019年起連遭華府多輪制裁的華為，周二（29日）出其不意上架最新旗艦級手機Mate60 Pro，驟然回歸的「麒麟9000S」國產晶片被指是精準「秀肌肉」，恐預示中美以半導體為前沿的高科技領域競爭，進入新一章。

突襲式開售新機Mate 60 Pro

還記得2011年1月，時任美國國防部長蓋茨（Robert Gates）訪華，獲時任國家主席胡錦濤親口證實，中國已首次試飛隱形戰機「殲20」嗎？去年10月親自操刀對華先進半導體製造設備出口限制的雷蒙多，或同樣沒想到，自2019年5月起遭至少四輪圍堵封殺的華為，不單自研晶片王者歸來，更據報實現7納米製程量產。

華為周二（29日）出其不意上架最新旗艦級手機Mate60 Pro。

不同於蘋果周二預告將於9月12日發布iPhone15系列，手機出貨量從2019年巔峰時期的逾2.4億部，暴挫至去年3000萬部邊緣的華為，跳過傳統的「預告-發布-開售」模式，同日突然在官方商城開售Mate 60 Pro。

上載的宣傳片主題為「致敬奔騰不息的力量」，冥冥中回應2020年5月遭美國第三輪制裁（禁止使用美國技術的晶片製造商向華為及其114家附屬公司未經許可供貨）後，「除了勝利，我們已經無路可走」的誓言，而主打色「雅山青」則呼應宣傳片中的雅魯藏布江「面對急彎，奔湧向前」意境。

自力更生突破晶片全產業鏈

今次Mate 60 Pro的最大看點，除了看齊iPhone14的衛星通話功能、Harmony OS4操作系統、接入盤古人工智慧大模型外，最矚目的當屬其搭載的支持5G的「麒麟9000S」國產晶片。

主打色「雅山青」呼應華為宣傳片中的雅魯藏布江「面對急彎，奔湧向前」意境。

眾所周知，被任正非稱為華為生存「備胎」的晶片設計公司海思，曾位列全球半導體供應商Top10，但華府先是2020年5月切斷台積電、三星為其代工的「曲線救國」後路，接著去年10月再對先進半導體製造設備實施新出口限制，隨後日本、荷蘭相繼宣布分別自7月、9月起限制生產設備／原料、DUV光刻機（之前已限制最尖端的EUV）對中國出口。

換言之，美國從晶片設計、材料、製程全方位圍堵華為，卻無阻「麒麟9000S」晶片歸來，或意味華為已經自力更生突破半導體全產業鏈，從通訊設備巨頭到智能手機王者，續進化至半導體新星。

代工方惹猜測，華府難罷休

現時的一大懸念是，在美國嚴防死守中國突破14納米及以下先進製程的背景下，「麒麟9000S」是如何實現傳聞中的7納米量產？鑒於蘋果最新M3晶片在台積電3納米製程的良率據報僅55%，如何評估「麒麟9000S」代工的良率，從未來Mate60 Pro的銷量或可窺端倪。

2020年5月，遭美國致命一擊制裁的華為，誓言「除了勝利，我們已經無路可走」。

無論如何，華為再次出發，借「麒麟9000S」晶片尋找新生，勢將成為豪擲527億美元扶持本土半導體研究生產的拜登政府的眼中釘，恐預示中美高科技領域競爭即將進入更激烈的新一章。