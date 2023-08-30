福島核廢水以外，太平洋早遭毒害

自日本東電於8月24日正式逐步把核廢心排出大海後，中國內地和港澳宣布禁運相關海產，而中日兩國關係也由此惡化，內地甚至出現反日仇日情緒。有西方媒體質疑為何只有中方在反對，是否已把事情政治化？他們呼籲回歸科學。事實上，官方反對者不僅中國，賴以海洋為生的太平洋島國，亦有政府反對日方的做法，民間抗議更是無日無之。不過他們是小國，其聲音不受重視。

(AP)



太平洋島國人民對福島核廢水大為反感，與他們過去實際受核廢料傷害不無關係，並不是用科學數據便可以安撫他們，何況至今全球科學家就核廢水排海法，仍沒有一致看法，他們之間沒有停止爭論，儘管國際原子能機構的專家給與綠燈，有人卻對他們的採樣方式和日方所提供的數據存疑，而且這樣大規模排出海洋，大家都說不準對海洋生態有甚麼長遠影響，畢竟這是史無前例的舉措。



說到太平洋，在其綠波上盪洋的島國居民最有發言權，他們的生活就是與海洋綑縛在一起，可是自二戰後南太平洋竟成為核廢料以及其他有毒化學廢料的垃圾場，豈不哀哉？！最令人感嘆的是，他們所被輕視的人權，卻一直鮮少有媒體關注和報道。直到英國記者喬恩．米切爾（Jon Mitchell）於2020年出版他的調查報道《毒害太平洋》（Poisoning The Pacific），才讓世人知道，原來美軍在太平洋製造了嚴重的致命污染。



該書的副題是《美軍秘密傾倒鈈、化學武器和橙劑》，都說是秘密了，米切爾花了很長的調查時間，並透過美國資訊自由法下取得有關解封檔案，在梳理1.2萬多頁美國政府文件並採訪當地居民、老兵和研究人員後，花了大量心血而完成這部揭秘的著作，調查期間還要抵受美國情報機構的巨大壓力和威嚇。值得一提的是，米切爾長居於冲繩，見證了美軍基地在當地所造成的污染，難怪冲繩人的抗議聲音這樣大。



美國在二戰結束後，便在世界各地開展生化武器的試驗。美日在彼此利益交換下，美軍得以在冲繩島存儲了大量核武器和化學彈藥。美國《外交家》（Diplomat）網站曾發表《美軍基地毒害冲繩》的文章，詳細列出美軍在日本冲繩縣制造水污染的事實。



該文揭露，2016年日本冲繩當局檢測駐日美軍嘉手納空軍基地附近河流的水質，發現河流中的PFAS （全氟烷基和聚氟烷基）含量很高。日本當局對島上軍事設施周邊展開進一步檢查發現，泉水、飲用水、魚類和農田中的PFAS含量均偏高。專家表示，這種化學物質具有遺傳毒性、雄性生殖毒性、神經毒性等多種毒性，被認為是一種具有嚴重危害性的環境污染物。



此外，根據米切爾的調查所得，在南太平洋的馬紹爾群島，美國儲存了近7萬立方米的放射性碎片，其中包括原子實驗留下的鐶239和來自內華達州的受輻射土壤。而在美國管轄的關島、塞班島和約翰斯頓島，情況要更為嚴重，這些島嶼曾一度是大量化學武器和橙劑的最終處理廠。



換言之，美國早於大半個世紀前，在南太平洋大搞武器試驗並擴散污染。僅於1945-1958間美國在馬紹爾群島便進行了67次核試驗，卻向當地居民隱瞞核試驗的危害。該群島的魯尼圓頂（Runit Dome）便掩埋了大量核廢料的水泥墳墓，包括美國核子試爆遺留下來的鈽-239。



在《毒害太平洋》出版之前，我們還不太清楚美軍在過去幾十年來以放射性廢料、神經毒劑和化武，污染太平洋的島嶼和海水，危害廣大的太平洋生命和生態系統。當該書面世後，環境學者薩瓦比斯法尼又在他《污染可擴散損害》補充說，美國海軍每年在太平洋舉行數千次規模不等的實彈演練，發射導彈、火炮、魚雷及其他彈藥的次數不少於十萬次，但他們從不同步清理現場，而他們在軍演中累積排放，及遺棄有毒化學物質，有報道指比美國三大化工巨頭的累積排放量還要高。



最嚇人聽聞的是，米切爾揭露美國在太平洋秘密進行了生化實驗，當中包括炭疽干菌實驗，但這些有毒的生化物質，從沒有妥善處理，更洩漏到周圍的環境中，共有2900萬公斤芥子氣和神經毒劑等化學武器，454噸放射性廢料，這些都是污染力極強的化學武器，全傾倒於太平洋，並將污染和危害轉移到發展中國家，而美軍卻從未停止太平洋地區的軍事化行動。



太平洋早遭毒害，國際社會還要沉默多久？