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30/08/2023

夜經濟 ︳中環街市、如心廣場等8大商場免費派發一萬張$50現金券！3大商場加推夜間免費泊車！一文睇晒優惠詳情

#粉嶺名都商場 #著數 #順福糧倉 #希爾頓中心 #上水名都商場 #夜經濟 #餐飲 #Jetso #現金券 #購物 #好運中心 #巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心 #翩滙坊 #中環街市 #免費泊車 #如心廣場 #夜市
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Text: Kennis Wong

　　政府最近不停討論「夜經濟」，希望鼓勵大家夜間消費，振興經濟！不少商場、商店紛紛響應，推出不同夜間消費優惠著數。好像華懋集團，就公布即將派發1萬張「華懋集團旗下商場$50購物餐飲現金券」，還在指定商場推出夜市免費泊車，即睇如何領取現金券！

 

8大商場+中環街市9.29起免費派發共1萬張現金券

 

　　為刺激夜市經濟，華懋集團旗下8大商場，以及中環街市大派1萬張「華懋集團旗下商場 $50 購物餐飲現金券」！大家可以在9月29日至10月2日，到如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場、巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心及中環街市服務台領取1張$50購物餐飲現金券，現金券免費派發，毋須符合任何條件，筍！

 

　　領取現金券後，可以在9月29日至11月30日期間的星期五、六、日及公眾假期晚上8時後，消費滿$200就可使用，每次消費最多可使用1張，無論購物或飲食均可以使用，十分抵！

 

「華懋集團旗下商場 $50購物餐飲現金券」詳情

派發日期：9月29日至10月2日

派發地點：如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場、巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心及中環街市

使用時間：9月29日至11月30日期間星期五、六、日及公眾假期晚上8時後

使用條件：消費滿$200就可最多使用1張$50現金券

 

 

3大商場加碼夜間免費泊車！

 

　　為鼓勵泊車人士留耐啲、使多啲，於9月15日至10月14日內的星期五、六、日及公眾假期晚上8時後，只要在如心廣場、翩滙坊及順福糧倉消費，即可享2小時免費泊車優惠！最後換領時間為晚上11時，大家可以慢慢逛完商場後再到服務台換取，不用著急！

 

免費泊車詳情

推廣日期及時間：9月15日至10月14日星期五、六、日及公眾假期晚上8時至11時

推廣地點：如心廣場、翩滙坊及順福糧倉

使用條件：於上述商場消費即可享2小時免費泊車

 

下一頁：同場加映：如心廣場、中環街市推一連串活動！

 

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