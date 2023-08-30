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30/08/2023

iPhone 15將登場？iPhone14價格大晒冷！最平$6,599有交易！iPhone 14 Plus勁減$1,700！即睇邊度買最筍、有優惠、送禮品

#Apple #iPhone15 #iPhone14 #電訊商 #零售商 #手機 #中國移動 #iPhone14優惠 #優惠 #著數 #友和 #SUN Mobile #衛訊 #CSL
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Text: Sammy Leung

　　Apple宣佈秋季發布會將在美國時間9月12日早上10時，即是香港時間9月13日凌晨1時舉行，而在網上更傳會有iPhone15系列登場。如果真的會有iPhone15系列，現在就是入手iPhone14的好時機！好，今次就帶大家看看5間電訊商及零售商，看看各種型號的iPhone14在哪裏買價格最抵！

 

**以下為網店價錢，一切只作參考，實際價錢以官方為準！

 

　　最近，Apple宣佈秋季發布會將在香港時間9月13日凌晨1時舉行，大家都十分期待今次會否推出iPhone15系列！但在推出iPhone15前，不少人都想在這個時間入手iPhone14，所以就要看看不同的商店有沒有推出iPhone14的優惠！好，先看看Apple官方iPhone14系列的價錢！

 

●　iPhone 14：128GB $6,899、256GB $7,699、512GB $9,399

●　iPhone 14 Plus：128G $7,699、256GB $8,499、512GB $10,199

●　iPhone 14 Pro：128GB $8,599、256GB $9,399、512GB $11,099、1TB $12,799

●　iPhone 14 Pro Max：128GB $9,399、256GB $10,199、512GB $11,899、1TB $13,599

 

iPhone14優惠│1. csl：最平$6,599！Phone 14 Plus勁減$1700

 

　　第一間要看的是csl，csl有推出淨機超激價，不過每人最多限買同款型號 2 部，以下為iPhone14系列的價錢！

 

●　iPhone 14：128GB $6,599、256GB $7,199、512GB $8,199

●　iPhone 14 Plus：128G $7,099、256GB $7,899、512GB $8,499

●　iPhone 14 Pro：128GB $7,899、256GB $9,399、512GB $10,399、1TB $11,499

●　iPhone 14 Pro Max：128GB $8,599、256GB $9,999、512GB $11,099、1TB $12,299

 

　　可以看到csl的iPhone14系列大部分都有平，最平$6,599就可以入手一部128GB 的iPhone 14；而512GB的Phone 14 Plus更由$10,199(Apple官方價錢)，減至$8,499，足足平了$1,700，是83折！

 

 

詳情按此

 

下一頁：型號較齊！東亞信用卡再有回贈

 

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