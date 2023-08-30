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30/08/2023

職場｜10大職場趨勢關鍵詞2023公開！猛烈應徵VS職涯緩衝！咩叫「安靜招募」？老闆最怕「安靜藏私」Z 世代？

#打工仔 #大聲離職 #安靜離職 #社交平台 #辭職 #職業發展 #安靜藏私 #轉職衝擊 #迴旋鏢員工 #人才荒 #職涯緩衝 #履歷表 #副業 #猛烈應徵 #職業倦怠 #安靜招募 #招聘 #科企 #裁員 #模仿裁員 #大聲勞動者 #最低限度星期一 #職場趨勢 #關鍵詞
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Text: Louise Yuen

　　不知何時開始，職場出現各式各樣的打工新態度，由「安靜辭職」、「原職躺平」至今時今日的「最低限度星期一」、「猛烈應徵」、「大聲勞動者」等。今次編輯部為大家盤點 2023 年職場趨勢關鍵詞，到底甚麼是「安靜招募」？「模仿裁員」又關科企巨頭事！當新工不似預期，應否回巢當「迴旋鏢員工」？一次過為大家拆解 10 大職場關鍵詞。

 

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安靜離職已Out！最近興起「Loud Laborer大聲勞動者」是甚麼？公開兩大特徵！對團隊有甚麼影響？

網絡注目！「安靜辭職」、原職躺平成打工新態度！老闆有何「安靜解僱」反撃招數？有無用？

 

職場趨勢｜01 最低限度星期一（bare minimum Monday）

 

　　繼「安靜離職」（quiet quitting），今年興起以「最低限度星期一」（bare minimum Monday）對抗假後憂鬱的 Blue Monday。初創公司始創人兼 TikTok 創作者 Marisa Jo Mayes 曾於社文平台拍片分享，自己在每星期首個工作日只會有限度工作，甚至是早上先去散步、吃午飯再回來，完成最低限度的工作量便好。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

　　她解釋，這種工作模式是為了照顧自已的身心健康，讓大家在假期及開工日之間設下緩衝期，好好放鬆因工事而緊繃的心情，而且上午稍作休息，下午反而能更專注處理事情，提高工作成效。不過這方法較適合自由工作者，需每日準時打卡上班的打工仔就未必合用了。

 

職場趨勢｜02 大聲勞動者（loud laborers）

 

　　如果話「最低限度星期一」就如休息是為了走更長的路，「大聲勞動者」（Loud laborers）就是切切實實「齋講唔做」的職場 freerider。這個職場趨勢由倫敦城市大學商學院教授 André Spicer 提出，「大聲勞動者」雖與「安靜離職者」一樣採取不積極的工作態度，但他們從不落手做事，卻會對外周圍炫耀自己的豐功偉績。這種氛圍可能減低團隊的士氣、凝聚力，甚至拖累整個團隊的績效。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

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