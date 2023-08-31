MIRROR呂爵安發千字文反擊Haters獲姜濤撐！Edan︰唔認同藝人就要啞忍

【晴報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）的三場演唱會已圓滿結束，但是非不絕。首場個唱的棟篤笑環節，Edan模仿隊友兼拿他們的新聞抽水，被網民私訊炮轟。及後，他在IG限時動態公開以輕鬆語句回應haters的對話截圖，又被網民批評行為小家兼有公審之嫌。

Edan為自己平反，亦為其他被網上欺凌的同行發聲。（資料圖片）

前晚，Edan發千字文大反擊，他表示一向接受理性批評，「但如果係直接私訊我嘅一啲人身攻擊，完全扭曲我原意嘅嘢，我就真係想講句『有心啦』！」Edan坦言常被勸別理會haters的留言，但他認為︰「藝人都係人，都會有感受，但個世界好似禁止咗藝人表達感受。」Edan又回應被批評公開私訊截圖︰「好多人就係藉住『偶像、藝人唔應該反擊』呢條潛規則而為所欲為。」他相信不少藝人選擇啞忍，以致內心千瘡百孔，甚至有情緒病。不少圈中好友紛紛留言支持，好兄弟姜濤亦留言力撑︰「善意的批評可以接受，但我們絕對沒有理由去接受惡意及不負責任的聲音。」

最「惹火」的姜濤經常被haters攻擊。（資料圖片）