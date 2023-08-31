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31/08/2023

IKEA逆巿開分店！「亂世」帶來機遇？吸人才最緊要貼地！增加薪酬最實際

#經濟 #產品 #服務 #家具 #行政管理 #美食 #零售 #香港 #餐飲 #銷售
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IKEA北亞區董事總經理Adrian Worth稱，疫情帶來了轉變的機遇，但如何把握才是重點。（湯致遠攝）

 

　　宜家家居IKEA一向給人面積大且逛不完的感覺，在疫情下進軍大埔及尖沙咀，近來更在太古開店；而美食站的食品如班戟、榴槤雪糕，更不時成為網上話題。IKEA北亞區董事總經理Adrian Worth接受專訪時坦言，疫情帶來了挑戰，也帶來了改變的機會。

 

　　一場疫情，打亂了不少企業的發展路向，甚至令不少管理層擔憂，皆因面對「亂世」，管理層所需的性格及技巧，與經濟好境時很不同。賣家具及家居裝飾的，受疫情打擊不算嚴重，因市民改為在家工作、學習後，在情感及實用需要上，也需購買更多家具及家居用品，善用家中每個地方，也令自己住得更舒適。

 

堅守3大目標 新店進駐太古

 

　　事實上，疫情讓IKEA有機會在市中心開設佔地較細「規劃及訂購中心」，如剛在太古開幕的店，只有約1.4萬平方呎。Adrian稱：「零售店舖需求及租金一向高，疫情影響零售生意令租金下跌，讓我們有機會拓展。」他指品牌選址有3大考慮因素，包括靠近目標客群、鄰近港鐵站，以及能與業主有良好合作及溝通。因應面向的客群及店舖面積，Adrian與團隊在規劃及訂購中心放棄傳統大店內的人流引導流動模式，改為自由流動模式，但經過大埔及尖沙咀的經驗後，發現效果未如預期般好，在新開的太古店增加使用人流引導流動模式。

 

　　疫情後復常，企業又要面對通脹、人手不足及工資上漲的挑戰。Adrian強調，無論如何都要維持3大品牌目標：1.讓買不起IKEA產品的消費者，也能買得起；2.盡量接觸到更多的消費者並與他們互動；3.為人類社會和地球創造積極影響。基於以上3大理念，同時面對疫後的各方挑戰，想方設法增加營運效率，以騰出資源來維持較低價格策略，如在店內引入電子支付，是其中一個例子。

 

　　至於人手不足方面，Adrian坦言作為香港社會的一部分，就會遇到這個挑戰。他採用的方法並沒有驚人的創意，但重視實在兼貼地，包括增強薪酬的競爭力，以吸引和留住人才；加強內部推薦獎金，激勵同事推薦更多人才；與大專院校合作及推出實習生計劃，來吸引和培養年輕人才。他相信，強大的僱主品牌和品牌形象，再輔以公司的價值觀、企業文化，也是無形的吸引力。

 

美食站受歡迎 口味重地道化

 

　　IKEA在不少港人心目中，不但是售賣家具的地方，更有不少人會想起其具性價比的食品。在尖沙咀及銅鑼灣的IKEA，其美食站經常站滿人、擠得水洩不通。Adrian指出，食品的吸引力在亞洲比歐洲市場大，食品業務在品牌的亞洲市場是重要的銷售部分。「大埔店內沒有美食站，在尖沙咀店作出嘗試，證明非常重要，未來小型店也會附設美食站。」

 

　　他表示，在店內開設餐廳提供食品，原本只是方便消費者填飽肚子，有精力花更多時間購物。「在瑞典，消費者要駕1、2小時車到店內，到達後開始購物，但很快會感到肚餓。創辦人Ingvar Kamprad想到，創造一種消費者不離開商店的情況。如果他們想吃喝，我們為甚麼不直接給他們食物？」IKEA的餐飲服務因而誕生。服務來到亞洲後，尤其近年開始也不再限只有瑞典風味食品，更重視地道化，如榴槤雪糕、動物造型的包點便是好例子。

 

 

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