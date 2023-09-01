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01/09/2023

如何計算二手債券回報

#二手債券 #iBond #債券 #理財 #綠債 #綠色債券
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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上日提到，最近我在港交所買入兩隻二手債券，一隻是編號(04246)的iBond。另一隻是編號(04252)的綠債。

 

　　正如我所說，在二手市場買入這兩隻二手債，最大感覺是不用別人來分配，理論上我想買多少都可以，但當然，這只是理論上的情況，實際上也要看當日的交投。

 

　　香港的債券二手市場（在聯交所的債券），活躍程度根本不可跟歐美成熟的債券市場相比。我買入的兩隻二手債，每日只有20-40宗成交，每隻的金額只有幾百萬左右。所以，如果你是「大戶」的話，可能一日都未必買夠。

 

(iStock)

 

　　明顯地，這還需要更多的投資者教育，以及有更多上市的債券，才可以搞活整個二手債券市場。

 

　　回說我為何會買入這兩隻債券，其實，這當然是她們的回報已經變得吸引。我以4252這隻綠債為例，她於去年5月發行，保證息率2.5厘，年期3年，即是要到2025年5月才到期。

 

　　但上市之後，美國不斷加息，令到它變得不吸引，投資者拋售，它的價格就下跌。今年初時，該債券最低曾經跌至95，即是只需9,500元就可以買入價值10,000元的債券。這個跟買股票一樣，即是以9,500元買入一隻股票，最後以10,000元沽出所賺的錢一樣。

 

　　但買入債券的話，只要不違約，其實已經知道沽出價，即是一買入，就已經鎖定了資產升值回報（如果以折讓價買入），還有就是利息回報。這隻綠債的保證息率是2.5厘。

 

　　我假設買入之後還可以收到4次利息（半年一次），即是利息的年回報是2.5厘。如果我以95買入，就有5厘多回報，假設我在債券掛牌一年後買入，即是我持有兩年便有5.2%左右的投資回報，一年的話就等大約等於2.3%的複式回報，加上2.5厘的利息，總回報就是4.8厘左右了。但我是在96.25的價格買入的，所以回報只有4.5厘左右。

 

　　如果大家有興趣，我可以告訴大家，如何用財務計算機去計算二手債券的到期回報（Yield To Maturity）。

 

　　只要知道買入價，票面息率，以及尚有幾多次派息就可以計到二手債券的到期回報了。當然，這是假設債券不違約，期間可以收到票面利息，到期時可以收回本金。

 

　　為了方便解說，我仍以4252這隻綠債為例，也以我的買入價96.25為例，也以剛好還剩兩年為例。

 

　　如果債券每年派兩次息，我們只要將財務計算機中的I/Y 改成2，因為每年派兩次息，在PV（現值）輸入-9625，FV（將來值）輸入10,000，N（還有多少次派息）輸入4，以及在PMT（Payment，即每次派息金額）輸入125（因為每1萬元半年可收125元利息）便可計算出到期回報率。

 

　　但正如上次所說，我買入的時候，由於距離下一次派息不足半年，雖然我會收足今次的半年利息。但實際上，最後計價的時候，我是要在原有價格上，加上上手投資者應得的利息，所以，我的實際回報是稍稍低於4.5厘的。

 

 

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