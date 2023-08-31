  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

31/08/2023

【FOCUS】「半杯水」解讀PMI，財政政策促高壓化債

#PMI
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　是「第5個月收縮」？還是「5個月來高位」？中國8月官方製造業PMI周四（31日）揭盅，再引發關於「半杯水」的解讀。同樣爭議「半滿」還是「半空」的還有中國上半年一般公共預算支出，絕對值錄按年增3.9%，但若看赤字規模，則按年大降近38%，或暗示財政政策「留有餘力」。

 

裝備及消費品製造業標青

 

　　國家統計局今早公布，8月製造業PMI報49.7（預期：49.4），連續第5個月低於榮枯線，但卻是連續三個月回升，錄3月以來最高值。

 

　　其中最值留意的是，反映內需的新訂單指數擺脫連續四個月收縮，重回榮枯線以上（51.9）；出廠價格指數同擺脫連續五個月收縮收復榮枯線（52），利好企業盈利；反映市場需求不足的企業佔比，從7月的61.1%歷史峰值，略回落至60%以下。

 

裝備製造業和消費品製造業的生產經營活動預期指數分別處於56和57以上。

 

　　製造業大環境邊際回暖，再看具體行業，裝備製造業和消費品製造業表現標青，對應一拖股份、三一重工、中聯重科、美的集團、格力電器、正泰電器等相關企業上半年業績齊齊報喜。

 

上半年財政赤字不增反降

 

　　不過，8月非製造業商務活動指數錄51（預期：50.5），為去年12月以來最低。其中，資本市場服務、保險、房地產等行業低於榮枯線；跟暑假有關的航空/鐵路運輸、住宿、餐飲等行業則位於較高景氣區間。

 

房地產業商務活動指數續低於榮枯線。

 

　　非製造業PMI連續第五個月下行，是否預示紅紅火火的服務業消費後繼乏力？答案是未必。據獨立研究公司China Beige Book最新調查，中國消費者仍在旅遊休閒方面大破慳囊，除房地產之外的各行業就業增長亦加快。

 

　　此或部分解釋了上半年財政赤字為何不增反降，即一邊合理加快財政支出進度，一邊壓實地方、部門、房企的債務責任，督促地方統籌各類資金、資產、資源及支持政策，各負其責逐步稀釋債務風險。

 

　　8月製造業PMI似顯露中國經濟回升苗頭，下一個觀察點則是7月社會消費品零售增速能否大幅反彈，以及8月成交量錄年內新低的廣州樓市，能否借「認房不認貸」喜迎金九銀十行情。

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#PMI

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk