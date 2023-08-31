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31/08/2023

深港一卡通︱全新跨境實體交通卡登場！香港、內地327個城市公共交通工具通用！一文睇購買、增值方法

#深港一卡通 #交通卡 #上海 #北京 #公共交通工具 #深圳通 #深圳 #香港 #八達通
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Text: Louise Yuen

　　AlipayHK 剛在 6 月推出「一碼通深港」，乘搭深圳地鐵、巴士時一掃 QR Code 即付車費，深圳通近日又聯同八達通推出全新實體交通卡「深港一卡通」，不只於香港、深圳、北京、上海等 327 個城市通用，更可以港幣、人民幣增值，一卡兩地都用得。

 

全身「深港一卡通」！內地327個城市都用到

 

　　剛在 8 月 30 日推出的「深港一卡通」由深圳市深圳通有限公司及八達通卡有限公司聯合發行，屬非接觸式智能 IC 卡，集深圳通、八達通電子錢包於一身，最吸引是可用於香港及內地共 327 個城市，包括北京、上海。不論在深圳乘搭公共交通工具，或於香港坐巴士、地鐵或便利店消費，一卡在手一樣暢行無阻。

 

（圖卡來源︰sz.gov.cn）

 

　　另一賣點是「深港一卡通」分別可用港幣、人民幣增值，若在香港，只要到各大八達通客服網點（港鐵站）、便利店、使用八達通 app 等便可；於深圳則可利用「深圳通App」、「深圳通自助客服終端」、「深圳地鐵站客服中心」增值。該卡暫時只可於深圳地鐵口岸站（包括羅湖、福田、皇崗口岸、蛇口港、文錦渡、蓮塘口岸、福田口岸）購買，每張售價 68 元人民幣（約 74 港元），毋須押金。

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