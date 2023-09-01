01/09/2023
【得獎名單】etnet Chill賞你「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」
【得獎名單】【etnet Chill賞你】
賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」
本推廣活動已圓滿結束，非常感謝大家的支持及踴躍參與！
現公布得獎名單 ：
(Facebook 顯示名稱)
Amy Ho
BiBi Ho
BK Lee
Chan Kelly
Chow Lai Lai
giftchan
Grace Fong
Ivan LO
Karen Kam
Krystal ho
LUNG WONG
PE Ng
Sally Sze
Sammy Chan
Tammy Sin
TOWER MAN
Vicky Chan
Vicky Lui
WS Lau
陳雋賢
備註:
- 得獎者將獲得「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」乙個
- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。
活動條款及細則：
1. 領取有效期由2023年9月4日起至2023年9月22日。請於有效期內到指定地點換領、逾期作廢。
2.《經濟通》不代表獎品供應商，並不對獎品品質作擔保。
3. 所有獎品不可轉換、轉讓、或兌換現金。
4. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。
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