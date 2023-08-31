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31/08/2023

玄學面相 | 愛鬥嘴人士2大面相特徵！「嘴唇有粒珠，嗌交唔會輸」係真？

#玄學 #性格 #個人觀感 #嘴部 #外相 #面相 #口相 #好鬥 #五官 #麻煩人物 #面相特徵 #算命 #內相 #命理 #惡言相向 #玄學面相 #相學
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　在大城市，陌生人本應擦身而過，但偶爾也有惡言相向的。據個人觀察，談到口角，男人易動氣；女人則長氣。

 

　　最近我一位朋友就見識了女人嗌交的威力，順便為我提供了鬥嘴者在相學上好鬥的佐證。

 

　　朋友去續車牌，因最近榮升長者，得以排長者、殘障人士和客運業那一條「筍隊」，由於「人丁單薄」，他一入內便排到第二位置，前面有一中年女子，後面有位耆英闊太，闊太衣著光鮮，趁中年女子回頭時高叫：

 

　　「小姐，你咁年嘅年紀，唔應該排呢條隊喎！」

 

　　中年女子定一定神。答：

 

　　「我睇你都似識字嘅，你睇唔到「客運」兩個字咩？」

 

　　阿太發覺自己「睇漏」，不過輸理唔輸陣，「還拖」說：

 

　　「我睇你都係打工㗎啦，你揸住個快勞有咁大疊文件，都唔知要搞到幾時。你知啦！我地啲老人家唔企得耐、隨時暈低個噃！」

 

　　「阿太，你唔想企就搵人代你排啦！」

 

　　「我當然可以叫工人嚟排啦，但係佢排普通隊要等好耐㗎！」

 

　　朋友見兩女吵得興高采烈，深恐站在夾縫中受罪，唯有懇求中年女子：「你可唔可以讓我地兩個先辦手續呢？唔會阻你幾多時間嘅！」

 

　　女子見他態度良好，就答應了，不過朋友整個辦證過程中，兩女還是不停口角，朋友平日對相學也有點興趣，他觀察到兩人的口相皆有特異之處：

 

　　一、中年女子嘴型突出：凡唇型特別突出的人，非常愛說話，你若叫他們閉嘴，真是比死更難受。你可以觀察一下，在地鐵上常有全程都喋喋不休的人，無論男女，絕大多數是嘴部異常突出的，現象如下：

 

　　a.    他們會不斷重複自己

 

　　b.    論述多是個人觀感、往往欠邏輯

 

　　c.    說話常無關宏旨

 

　　d.    喜認叻，大言不慚

 

　　由於他們理據單薄，卻聲音響亮，所以是都市聲煞的重要來源！

 

　　二、闊太上唇起啄：即上唇中間有一粒如珠般突出的厚肉，坊間有「嘴唇有粒珠，嗌交唔會輸」的說法。為甚麼唔會輸呢？因為：

 

　　a.    他們得理不饒人，狂追猛打，唔贏唔收口；

 

　　b.    無理更勁，老羞成怒，大聲夾惡，甚至歇斯底里。

 

　　各位如果在任何有是非浮現的環境中與這兩種「口上長勝將軍」交手，就一眼認出是「天魔勁敵」，你最終也是有理講不清、棄甲兼曳兵！

 

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