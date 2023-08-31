31/08/2023
颱風蘇拉｜天文台擬明改發8號風球！國泰開放免費改機票！高鐵取消過百班列車！戲飛有無得換票？
Louise Yuen
Louise Yuen
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Senior Content Editor
隨住超強颱風蘇拉逐步靠近廣東東部沿岸，天文台預料本港明天日間天氣將顯著轉壞，有狂風大驟雨，擬明天改發 8 號烈風或暴風信號。航空公司如國泰已公布彈性機票安排，指定日子內可免費改機票！高鐵同樣受颱風蘇拉影響，取消多班列車；本港大部份戲院院線雖在 8 號風球仍照常營業，但戲飛的換票安排各有不同，今次為大家整理各大打風退票、換票安排。
（圖片來源︰unsplash）
【航空公司安排】
正值旅遊旺季，航空公司如國泰自昨日起公布其彈性機票安排，即使航空未被取消，大家亦可於指定日子免費改機票。而香港航空及 HK Express 所有航班暫時仍運作正常，尚未有進一步安排。建議大家前往機場前於香港國際機場官網（按此）或「My HKG」App，查閱航班最新動態。
香港國際機場官網詳情︰www.hongkongairport.com/tc/flights/departures/passenger.page
國泰︰免費改機票！市區預辦登機櫃檯暫停服務
國泰航空剛於官網公布，由於強颱風蘇拉正迫緊香港，多班原定於 9 月 1 日（星期五）及 9 月 2 日（星期六）往來香港國際機場的航班將受到影響。若大家的航班已被取消，或因延誤而錯過，航空公司表示將自動重新預訂至下一個可供乘搭的航班，並以電郵通知新航班詳情。另外，位於香港站的市區預辦登機櫃檯將於 9 月 1 日（星期五）或 9 月 2 日（星期六）暫停服務。
國泰同時豁免所有往返香港航班機票的重新訂位、更改航點的手續費用，唯一要求是大家需於 9 月 2 日前更改機票，旅程則於 9 月 30 日或之前完成即可。
詳情︰https://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/prepare-trip/travel-advisories/affected-flights-due-to-typhoon-saola.html
（圖片來源︰Cathay Pacific 官網截圖）
HK Express︰兩日取消達70班航班！可免費改機票/ 申請退款
HK Express 也剛公布 9 月 1 日及 2 日將取消多達 70 班離港及抵港的航班，受影響的旅客將收到相關的電郵及手機短訊通知，並提供免費更改原定航線機票、申請以代金券形式全額退款，以及退回整張訂單或受影響之航段款項的應對方案。詳情如下︰
9 月 1 日
由香港出發之受影響航班︰
-
UO110, UO112, UO116, U132, UO172, UO226, UO558, UO620, UO622, UO624, UO626, UO628, UO638, UO650, UO652, UO688, UO694, UO700, UO702, UO744, UO760, UO820, UO826
抵港之受影響航班︰
-
UO111, UO113, UO117, UO133, UO173, UO559, UO601, UO619, UO621, UO627, UO639, UO651, UO653, UO687, UO689, UO691, UO695, UO701, UO703, UO705, UO755, UO761, UO821, UO827, UO849, UO851, UO871
受影響之航線︰
-
台北、高雄、台中、寧波、峴港、福岡、東京(羽田)、首爾(仁川)、東京(成田)、大阪(關西)、曼谷、清邁、布吉、沖繩、鹿兒島、名古屋
9 月 2 日
由香港出發之受影響航班︰
-
UO130, UO550, UO600, UO618, UO686, UO690, UO704, UO760, UO820, UO848, UO850, UO870
抵港之受影響航班︰
-
UO131, UO227, UO551, UO623, UO625, UO629, UO761, UO821
受影響之航線︰
-
曼谷、河內、高雄、名古屋、寧波、沖繩、大阪(關西)、布吉、東京(成田) 、東京(羽田)、福岡、首爾(仁川)
選項 1︰更改原定航線之出發日期
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免費更改出發日期及豁免票價差額一次
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必須於 2023 年 9 月 2 日或之前提出有關更改安排
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新旅遊日期必須於原定出發日期起四個星期內出發,並須受機位供應限制
選項 2︰以代金券形式申請全額退款
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必須於 2023 年 9 月 15 日或之前遞交有關申請
選項 3︰退回整張訂單或受影響之航段之款項
-
必須於 2023 年 9 月 15 日或之前遞交有關申請
香港航空官網（按此）
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