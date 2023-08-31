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31/08/2023

打風片單 ︳ Netflix、Disney+、黃Viu十大電影劇集推介！多國排行榜冠軍《假面女郎》、Do姐大讚黑色幽默喜劇、燒腦懸疑穿越時空台劇

#颱風 #Netflix #柯佳嬿 #侏羅紀世界 #金所炫 #Disney+ #黃Viu #許光漢 #假面女郎 #想見你 #煲劇
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Text: Kennis Wong

　　颱風蘇拉殺到香港！天文台不時Update風暴消息！外面橫風橫雨，大家還是留在家中比較安全！趁著打風天，不如看看有甚麼劇集或電影之前沒有時間看，一次過煲晒佢！編輯精選10套近期最Hit劇集及電影，大家不怕留在家中無所事事！

 

打風片單 ︳ 1. Netflix：《假面女郎》（Mask Girl）：多國排行榜冠軍！三人分飾一角神還原漫畫角色！

 

　　來自Netflix的《假面女郎》是由人氣WEBTOON同名漫畫改編而成，講述故事主角金貌美是一個對自己外貌沒有自信的上班族，但身材十分好，於是就於夜晚時以成人直播主「面具女孩Mask Girl」身分開直播，吸引不少忠實粉絲，令她十分享受，更以3個名字過著3種不同的人生。當她享受著名氣時，卻因一次醉酒失控，令她的人生逐漸步向黑暗。緊張的情節，加上反映社會上的容貌焦慮風氣，令《假面女郎》榮升了不少國家與地區的劇集排行榜，即使是非英語都大受歡迎！

 

（圖片來源：IG@netflixkr）

 

　　導演金勇勳亦下了不少心思在這部劇集中，選角上亦盡量貼近漫畫中的角色模樣。當中整容前的金貌美由新星李寒星飾演，導演為保持神秘感，更留記者會當日才讓她公開露面，結果大家都說這是神還原了角色！導演希望觀眾除了留意劇情及演員演技外，亦藉著劇集重新思考人生的價值。「戲如人生」，大家或許能在煲劇時反思一下到社會上的問題！

 

（圖片來源：IG@netflixkr）

 

下一頁：繼續睇打風片單：《夫妻決裂：尊尼特普訴安芭赫德案》

 

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