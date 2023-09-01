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01/09/2023

超強颱蘇拉勢洶 今明近距掠港 威力如溫黛山竹 政府全員嚴防 學校停課

#超強颱風 #蘇拉 #天文台 #陳國基
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　　【晴報專訊】超強颱風「蘇拉」今襲港，天文台凌晨掛8號風球，預測蘇拉今晚至明早最接近本港，將在本港以南掠過，期間風力或達颶風程度，有機會掛10號波，威力跟5年前的「山竹」相若，而引發的風暴潮則接近1962年本港歷來死傷最嚴重的「溫黛」。政務司司長陳國基宣布，全港學校今日停課，已指示各部門動總員提早應變，如有極端情況令市民周一仍無法上班，政府會適時公布，惟因應政府已做好清理道路的預案，料未能上班的機會較低。

 

 

　　天文台台長陳柏緯稱，截至昨午12時蘇拉已發展成相當成熟的颱風，料今晚至明早最近本港，在本港以南自東向西掠過，屆時除造成大風大雨，還有風暴潮影響，料海水高度在今明兩日上升，較壞情況或造成與2017年天鴿及2018年山竹相若的破壞力。

 

或發10號波 風暴潮恐致嚴重水浸

 

　　陳又提到，蘇拉風力或會達颶風程度，有需要時會發10號訊號，屆時全港也可能吹颶風，尤其離岸高地；但路徑仍在變數，也有較細機會先在汕尾或深圳登陸，在本港北部掠過，風暴潮會較小小，到周日會漸遠離本港，風力會減弱，惟仍可能有驟雨。

 

　　香港氣象學會發言人梁榮武形容，蘇拉或如1962年溫黛翻版。翻查資料，溫黛是戰後造成死傷最嚴重颱風，最少183死388傷，吐露港一帶幾乎被徹底摧毀，逾7萬人無家可歸。梁解釋，颱風會把海水推至岸邊形成風暴潮使水位上漲，適逢今明兩日遇天文大潮，水位高過平日，恐致嚴重水浸，而溫黛正是風暴潮和漲潮夾擊。他續稱因地面和平滑海面有摩擦力，故風愈接近地面和海面，強度愈細，料離岸高地如大帽山、鳳凰山和太平山等風勢更大。

 

倘風後路況礙復工 當局適時公布

 

　　特首李家超指已要求政府各單位作好全面部署及準備，應對蘇拉潛在威脅。領導跨部門督導委員會的陳國基稱，逾20個部門參與協調，做好提前應對及善後準備。各部門已分別巡查全港高危位置，移除或圍封風險較高的招牌及樹木，亦提醒承建商要處理好地盤棚架、吊船及天秤；部分水浸風險較高的行人隧道會封閉。中電亦稱，將密切監察風暴對供電系統的潛在影響，會採措施盡力維持可靠供電。

 

　　山竹2018年襲港期間，癱瘓本港交通，即使風暴過後，因道路被塌樹等阻塞，影響市民復工。當局稱，已整理主要幹道清單，包括來往巴士車廠、鐵路站及沒替代路線的道路，亦已安排承建商在全港50處戒備，確保風後可按緩急先後清理塌樹，盡快恢復公共交通。陳國基稱，各部門已提早做好準備，以免重演山竹的情況，「情願做多咗，好過做唔夠」，籲市民盡量留在室內安全地方，且顧己及人勿追風，以免危及自身及救援人員安全；督導委員會將密切留意全港情況，若風後路況不便市民復工，政府會作適當公布，通知暫時毋須上班，但相信周一無法上班機會較細。

 

市民急急「儲糧」，有超市貨架被搶購一空。

 

　　市民昨紛開始「儲糧」，昨午有超市排長龍，街市部分菜檔蔬菜售罄，麵包店貨架空空如也。到超市掃貨的麥女士稱今次「有啲驚」，預先買菜、肉及麵包等；李先生亦指，買了12個杯麵同薯片等，也購入膠紙預備黐好玻璃門窗。

 

 

 

 

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轉載自: 晴報

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