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01/09/2023

職場女王Son姐 | 點解辭職Exit Interview無聊至極？Last Day獲最高層約見是時候大數不滿？

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　　『為了一個冇修養處事極不公平，不過走咗都被邀請再返嚟做嘅上司，我實在頂唔順未搵到工都決定辭職。冇想過最高上層突然要求我單獨見面，他說會找秘書安排，坦白講，我都辭職要走，話要搵我見面都唔知佢講真定講假。剛剛收到佢秘書電話話約我，我都last day走埋人，想問你意見我好唔好出嚟見佢？好唔好把不滿嘅嘢講晒出嚟？』

 

　　整個問題的重點，不在於見唔見面講唔講，在於你因為頂佢唔順要辭職的上司！你認為你上司冇修養處事的不公平差到你寧願未搵到工都要走，但公司誠邀回巢，證明這位上司在公司角度即使不是個人才，都是一個可造可用之才。所以你盡快走是明智的決定，亦是必然的結局。

 

　　最高層如果重視你的意見，又或者會有甚麼只有你才知的內幕的話，又不是不知道你很快就走，何須要等秘書再搵你約？約你出嚟究竟所為何事？究竟有甚麼企圖？你知不知？雖然我沒有水晶球影沒有透視眼，不過很肯定是要利用你這個要走的人！有甚麼好得過死無對證？只要你確實有和這個最高層見面，談話內容無論你講過甚麼或者沒有講過甚麼，都只有你們兩個人清楚。之後如何被引用如何被引述？你控制不了，即使被斷章取義，甚至無中生有被砌生豬肉，你這個當事人沒有解釋的機會和餘地。

 

　　我估計你是一個炮仗頸，不管做人做事還是對人對事，所有不滿不快都擺晒上面，平日和其他人相處都應該不是很融洽很合群。所以你這位最高層，知道你要走，揸乾你最後的剩餘價值，順便送你一程！

 

　　既然都已經last day走人，過去的就過去了，還有甚麼好見好講？我不是教大家做鵪鶉帶假面具扮嘢做戲，不過exit interview實在戇居無聊到極！擺到明走流程，做嘅是但答嘅求其就得，快快脆脆客客氣氣扮到和和氣氣，講句真係多謝晒就走得啦！

 

　　遭遇不公平對待，應該在職的時候發聲為自己爭取，不需要大吵大鬧，只需要心平氣和查根問底搞清楚。合則來不合則去，人夾人緣，性格處事作風合不來，沒有誰對誰錯，不過絕對有分莊閒，最緊要知道自己的分量有幾多斤両。

 

　　SON姐醒你：職場行走，EQ比IQ重要得多！

 

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