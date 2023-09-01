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01/09/2023

颱風蘇拉｜打風網購優惠6大著數推介！買$300賺300里數 / IKEA網店88折 / 飛芽莊、河內單程人均$28起！內附優惠碼

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Text: Sammy Leung

　　打風約不齊麻雀腳打牌？煲劇已經看到最新一集？運動又已經做了？在家沒事可以做？沒關係的，你可以去網購啊！趁著打風，不少商店、公司都推出了打風優惠，大家可以在家慢慢online shopping，當中連國泰都有快閃優惠。時間有限，要把握機會入手筍貨！即睇！

 

打風優惠｜1.國泰：買滿$300即賺取額外300里數

 

　　第一個當然要介紹國泰優惠，國泰推出了打風快閃禮遇，只要大家由今日至9月3日晚上11時59分，於國泰購物滿$300，就可以憑優惠碼「TYPHOON」即可賺取額外300里數。國泰網站上有家品傢俬、美酒佳餚、電子產品、時尚美妝等等，一定有適合你的商品，如果大家剛好要在國泰網站上購買，記得要輸入優惠碼「TYPHOON」！

 

 

優惠日期：即日至9月3日晚上11:59

詳情按此

 

打風優惠｜2.屈臣氏：滿$250即享92折

 

　　第二個要說是屈臣氏，屈臣氏今早在Facebook上宣布，會員只要9月1日在屈臣氏網店上購物，購物滿$250輸入優惠碼「TY8OFF」，就會有92折優惠！不過要留意的是這個會員優惠只要可使用一次！

 

 

優惠日期：9月1日

詳情按此

 

下一頁：IKEA網購88折

 

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