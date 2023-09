職場英語 | Table不只解作桌子？On the table不是指「在桌上」？一文學識8個與Table相關的動詞 / 片語

Table這個單詞少少除了解作「桌子」外,原來還有一些別的意思和表達。另外,英文亦有不少片語與table 有關,例如leave it on the table.到底是什麼意思?本周,我們一起重新認識一下這個熟悉的陌生詞table吧!

(credit: https://stock.adobe.com/hk/ )

當 Table 用作動詞時:

1. 提出討論某事

They voted to table the proposal until the following meeting.

他們投票決定把這項建議留到下次會議討論。

2. 擱置;暫援

Your idea is awesome. Why has it been tabled for discussion for such a long period of time?

你的想法太棒了!為什麼會被擱置討論那麼久了?

有關 Table 的片語:

3.Leave it on the table 以後再說

Leave it on the table本意是把...留在桌上,也可以理解為(把事情)放一放,以後再說。

例句:

If we can't reach an agreement today, just leave it on the table.

如果今天我們不能達成一致,就以後再說吧。

4.Under the table 私下/暗地進行

(credit: https://stock.adobe.com/hk/ )

短語 under the table 用來形容秘密的行為,尤其是那種背地裏,偷偷進行的腐敗不法行為。

例句:

They offered me $10k under the table for me to keep quiet.

他們暗地裡給了我一萬元,讓我不要亂說話。

5.On the table 公開地討論

直譯就是在桌子上,可以引申為「公開地討論」,相反off the table就是指「不予討論」。

例句:

In today's meeting, there will be a number of new proposals on the table.

我們會在今天的會議上用討論數個計劃書。

6.Off the table 不在討論範圍

例句:

We know they can't sign an illegal agreement, but let's take that off the table.

我們知道他們不能簽署非法協議,但我們還是不要公開討論這件事吧。

7.Put food on the table 養家餬口

(credit: https://stock.adobe.com/hk/ )

Put food on the table是一句美國俚語,意思是養家餬口。

例句:

They work all day long; many of them scraping by, just to put food on the table.

他們終日辛勞,許多人省吃儉用,只不過是為了養家餬口。

8.Put/lay your cards on the table 攤牌;坦白說

(credit: https://stock.adobe.com/hk/ )

Put your cards on the table這個expression 是從打牌中來的,在牌桌把牌亮出來,就是「攤牌」、「坦白說」的意思。

例子:

I wish that you would put your cards on the table。

我希望你能坦白交代。