颱風蘇拉 | 打風7大家居防風措施！家居保險有無伏位？打風唔好開冷氣？防止爆玻璃唔止貼膠紙！睇埋4大漏水位急救法

颱風蘇拉殺到，香港正式懸掛八號風球！據報道，今次颱風蘇拉風力強勁，天文台正考慮是否發出更高熱帶氣旋警告！大家以防外出有危險，還是留在家中最安全！即使留在家中，還是要做足家居防風措施！即睇以下家居防風要點！

家居防風注意 | 1. 即Check家居保險條款有無「伏位」！

不少人都會為自己的家購買家居保險，萬一遇上家居意外，都可獲金錢補償，減少損失。不過，跟許多保險一樣，家居保險都有不少細節和條款，某些損或情況未必受保，或是有所限制，好像戶外露台物件、因打風導致山泥傾瀉令財物損等，都有機會不受保，所以打風時不妨重溫一下自己家居保險的細則，多加注意，做足預防措施為上策。

家居防風注意 | 2. 關上家中所有門可預防爆玻璃？

打風時最怕在家都聽到陣陣的風聲，還會被強烈風力關上家中的門。預先關上房門不但可以預防這個情況，原來還可以防止玻璃爆裂！因為單位內的房間之間容易產生對流，當空氣對流時，可能會減低單位內的氣壓，令玻璃窗無法承受外面的強風不停直吹，繼而爆裂！因此想預防爆玻璃，可以關上房間、洗手間、廚房門，保持室內氣壓。

家居防風注意 | 3. 打風不能開冷氣？

打風要緊閉門窗難免會感到焗促，開冷氣可以令空氣流通，也能降溫，但如果開了當風位冷氣，烈風有機會令冷氣機摩打反方向運轉，形成強風與摩打間「鬥力」，分分鐘令冷氣機損壞，甚至過熱！所以住在當風地方的大家，可能開風扇會較好。

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家居防風注意 | 4. 關好窗戶！玻璃不幸爆破點算？

雖然天文台沒有親證在玻璃窗貼上膠紙有效對抗風力，但萬一玻璃破裂，亦能減少碎片的數量，把受傷機會降到最低，同時需要緊閉窗戶，有橫閂的也最好鎖上。假如家中窗戶不幸碎裂，大家應該要即時關上門及致電求救，千萬不要走近，以免被強風扯到屋外，造成危險！

家居防風注意 | 5. 留心4大高危漏水位！有滲水先做「急救」

颱風帶來極端天氣，少不免會橫風橫雨，大家需要格外留心4大高危漏水位，包括窗邊、露台趟門、抽氣扇及冷氣機位。發現這些位置有滲水問題不用擔心，可以暫時用家中的物件急救，之後再作更全面的維修！

1. 窗邊：可用軟膠或膠袋填補窗框之間的縫隙。

2. 露台趟門：首先可以大型垃圾膠袋或浴簾等遮蓋趟門外，然後用膠紙貼好門框

3. 抽氣扇：用皺紋膠紙封好背葉及用膠袋包好機身，減低空氣對流。

4. 冷氣機位：以牛皮膠紙貼在膠邊位。

家居防風注意 | 6. 移走窗邊的電器拖板

即使做足防風措施，亦應該收好窗邊的電器及拖板，以免有防水漏洞，沾濕家中的電器或拖板。

家居防風注意 | 7. 將露台外物品移到屋內或綁繩

每次打風都會看到街外塌樹或滿地垃圾的畫面，如果你的家中有露台，應及早把出面的物品，如盆栽、桌椅移到屋內，或者把它們綁緊，以免打翻或破損，甚至飛掉到街上傷及途人！

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