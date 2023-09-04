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04/09/2023

陳茂波：減股票印花稅 無助提振股市 恐削投資信心適得其反 學者：引述數據欠公允

#印花稅 #股票印花稅 #交易印花稅 #換手率 #陳茂波
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　　【晴報專訊】港府成立專責小組研究增加股市流動性，本周將召開首次會議。有意見要求減股票印花稅率，財政司司長陳茂波昨稱，下調稅率無法從根本提振股市，1999至2001年期間即使3度減稅，2002年成交額比1997年仍不升反跌；前年上調稅率後的頭幾個月，日均成交則多過2020年，憂零散出招反削投資者信心，適得其反。惟有學者質疑，財爺引科網爆破年份的數字並不公允，且環球市況亦與當年不同，認為減稅至少不會令市況變差。

 

有意見要求減股票印花稅率，陳茂波指專責小組本周將開首次會議，冀尋問題癥結對症下藥。（資料圖片）

 

　　陳茂波昨在網誌稱，交易印花稅率曾在1999至2001年期間3度下調，惟日均成交額卻由1997年約143億元，降至2002年的60億港元；反觀2021年輕微上調至0.13%後，當年8至12月日均成交仍較2020年多出2%，俗稱「換手率」的股票轉手頻率，更由2020年的0.22%上升至2022年的0.27%，認為加稅並無導致交投萎縮。

 

　　專責小組本周將開首次會議，他期望小組全面檢視影響市場各項因素，找出問題癥結，以全面、綜合方案對症下藥，憂零散的刺激舉措，既無助提振，更可能因成效不彰而進一步削弱投資者信心，適得其反。

 

陳茂波指，零散刺激舉措或削弱投資者信心。（資料圖片）

 

當年科網股爆破 環球降交易成本

 

　　冠域商業及經濟研究中心主任關焯照稱，1997年至2002年間曾經歷國企及科網股熱潮，直至科網股泡沫爆破，經濟維持通縮數年，「減乜都無用，無人有心機炒股」，認為財爺引當年數字並不公平，且當年亦未如今天普遍的高頻交易，後者尤重視交易成本變動。他稱，環球趨勢是降低交易成本，內地近日亦將證券交易印花稅減半，「減印花稅不是唯一方法，惟起碼唔會有壞」，交易量提升有助補回減稅損失。

 

　　浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才則指，企業疫下盈利跌，削投資者入市意慾，加上有美國制裁等地緣政治因素，均非調整交易費用可解決，且要考慮衍生更大財政缺口，屆時或要調升其他稅項令市民反彈，認為應吸引更多地區企業來港上市，有更多元產品才可刺激交投。

 

小組成員：有幫助未必解決所有問題

 

　　本身是專責小組成員的金融界立法會議員李惟宏相信，調低印花稅對市場有一定幫助，認為面對高息環境、地緣政治複雜等，減印花稅屬本港可控範圍，但認同僅透過調低率稅未必能解決所有問題，短期可檢視市場及上市方面有何需改革。

轉載自: 晴報

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