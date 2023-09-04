自回歸後，香港經歷過好幾次大危機，足以影響香港前途，隨時類似日本90年代之後一樣，經濟迷失20年。香港每次都能過關，原因是每次危機後總會出現一些非一般的動作把情況修復，若當刻一直未有相關動作，今天模樣可能不一樣。

1998年金融風暴，大鱷索羅絲由狙擊英鎊開始，之後對準東南亞國家，一個個被他擊倒，令不少貨幣大幅貶值，又或者需實行外匯管制。來到香港時，港元與美元掛鉤，萬一這個「鉤」不保，港元貶值幅度將極其嚴重。狙擊行為衝擊經濟及股市，影響市民生活，更令人心惶惶。直至政府行使非一般手段，以外匯儲備入市干預股市，打完大鱷，金融系統才能回復穩定。

自1997年香港樓市高峰後，樓價一直下滑，加上八萬五政策，樓市多年沒有起色。就算「八萬五」不提就當成不存在，樓市依然一直衰。2003年更遇上沙士，樓市再跌進谷底，中原指數由1997年100點，跌至2003年年中約30點。

直至非一般政策陸續推出，2003年7月內地推出自由行，2005年特首董建華腳痛下台，2007年香港又推出十大千億基建，整個市況才得以扭轉頹勢，U型反彈，並一直旺起來，樓價亦一直升上去沒有回頭。還記得自由行政策是逐步放寬，先來幾個城市，再一步步加碼，因為內地14億人口，一下子全放來香港，實在承受不了。

2008年金融海嘯是一次全球性的金融動盪，引發點來自美國金融體系，香港亦不能獨善其身。記得當年銀行缺水，要保留資金，買樓申請按揭亦有困難。後來全球出現非一般動作，各國大水萬貫，美國推出總值1.7萬億美元的量化寬鬆計劃(及後還有幾次QE)，中國也推出四萬億人民幣基建計劃。世界經濟，貫水之後，才能扭轉局面。

近幾年發生了很多問題，包括2019年社會事件、三年疫情、俄烏戰事、中國與國際關係緊張、國安法、移民潮、資金外流、中國經濟下行等，這裏不想討論政見與對錯，無論如何，這些的確是香港正在面對的問題，而這些問題足以撼動香港的經濟基礎，從多方面看來，香港與從前不再一樣。

香港一向食「四方飯」，意指外向型經濟，實情卻只是一個超微型經濟體，裏裏外外出現動盪，皆不能獨善其身。每當有大危機出現，觸碰到經濟根本性問題時，透過一般性政策小修小補地處理，難以回復正軌。此時此刻，要香港好起來，又要有一些扭轉局面的非一般動作出現才行。篇幅所限，幻想到一些非一般的大動作，留待下一篇文章分享。