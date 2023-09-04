上周五(1日)，筆者文沒有談造假的美就業數據，今日(4日)講。筆者於去年12月8日已有文指出美就業數據造假（圖一），但市場仍煞有介事地每月都把這個造假的就業數據當真來炒。

(Shutterstock)

到3月6日，筆者為文：《假可成真？》（圖二），文中有謂：

誤差：270 萬職位？

直至去年11月，機構調查和家庭調查之間的數據差距更達270萬個職位！數據有誤，至去年12月才獲一個區域儲局--費城聯儲局側面證實了。當時費城儲局公布了一份比美國勞工統計局(BLS)「更全面、更準確」的就業估計，指出那段期間只增加了約1萬個職位，而不是各州估計的總和--逾110萬個(112.15萬個)職位！而美國最新就業統計(CES)也估計在那段期間，淨增長逾100萬個職位！眾多調查，信哪個好？所謂孤證不立，要看事實。

事實一：JOLTS 數據不妥

瑞銀(UBS)數據顯示，自去年第二季起，美國職位空缺已有下降趨勢，但美國官方的空缺及勞工變動調查(Job Openings and Labor Turnover Survey，JOLTS)卻未有下降。數據既與事實不符，又有刻意誇大空缺數量之嫌。

事實二：官方數據與事實不符

美國最新的勞工數據顯示，去年12月份有1100萬個職位空缺及570萬失業人口，工資有上調壓力。因為每個失業者會有近2個(1.92個)職位空缺供選擇，公司要成功搶到合適人才，人工、待遇便要有競爭力。

《華爾街日報》編輯Hilsenrath，他一直是美政府的代言人，卻引述了兩家大型在綫招聘公司ZipRecruiter和Recruit Holdings的數據，指出職位空缺數量減少的幅度，超過了勞工部公布的職位空缺的下降幅度。果然是假的真不了。

事實三：裁員人數有誤

美媒Zerohedge從美國政府發予各大州份的《勞工調整及再培訓通知》(Worker Adjustment and Retraining Notification，WARN)中，發現企業裁員人數並不如官方公布的樂觀。

事實四：首季科企裁員勁

美國勞工統計局上月報告稱，隨著餐館、醫院、療養院和託兒中心的職位增加，1月份的招聘人數激增，抵銷了亞馬遜、微軟公司等科企的裁員人數。不過，據layoffs.fyi資料顯示，第一季度科企裁員已創歷史新高。

想知道實際就業情況，最好問問招聘公司，他們會看到打工仔求職有多難。ZipRecruiter的CEO就指出，求職者不斷激增。因職位減少了，求職者便需要更長的時間，才可找到工作；Recruit Holdings的CEO則說，即使勞動力短缺，但許多行業僱主的招聘意慾下降，因美國有經濟衰退風險，僱主招聘，變得愈來愈謹慎。

破產：海嘯以來之最

以上只描述了就業市場中，勞工(即打工仔)的部分，但私人機構(即老闆們)的情況又如何？可能更令人憂慮。今年1月，美國已有20家負債超過5,000萬美元的公司申請破產，而公司申請破產之數比13年來任何一年的1月份都要多。

彭博數據顯示，截至2月底，美國最少有39家大公司申請破產，行業涵蓋製藥、新冠檢測棒製造、節日零售、床褥製造等行業，而破產申請數量增速之快，也是自金融海嘯以來之最。正是：皮之不存，毛將焉附？公司破產、倒閉，老闆生意做不下去，打工仔還有甚麼工可打？

美聯儲局側重看就業數據，指美國內經濟表現還不錯。誰知有意或無意，就業數據與經濟現實有大段距離，但鮑威爾仍口硬加息。還想沿一條錯的路，繼續走下去？何時醜婦見家翁，是硬加息至爆煲時！

到3月8日，筆者再引摩通之分析：《摩通都話美數據假》（圖三）。

但市場仍一樣將假數據當真來炒，筆者認真谷氣，於8月8日為文：《好到你唔信和慘得過你信》（圖四）。文中主要提出，美國勞工部知道再假不了，便將過往的強勁就業增長數據修訂下調（圖五及圖六）。

見到啦！我今時坦白(因為再呃不下去了)洗底，日後可以再假過嘛！

美聯儲局的加減息話是看數據，又一直以來謂就業好，可以續加息。好嘞，今時美勞工部話我呃你噃，美聯儲局點好？加息？減息？唔加唔減，死不認錯，死攬假數據？

必然的，因為加息是有政治目的，要吸引全球資金流美去買美債嘛！再加息啦！看美國的中小型銀行點死，矽谷銀行有辦你見啦！

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



