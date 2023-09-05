  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

05/09/2023

「馬蘭奴」點睇兩老？

#退休 #理財 #馬蘭奴 #摔角 #摔角 #米積加 #麥康奈爾 #javascript:void(0);
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

　　年紀輕的朋友，未必知「馬蘭奴」代表乜？此君乃上世紀六七十年代紅爆的英雄人物！當年TVB最受歡迎節目，《歡樂今宵》之外，就是摔角。

 

當年的萬人迷摔角明星，滿是正氣的「君子」馬蘭奴。

 

　　而摔角，眾所周知是「做戲」，故劇中人各有設計，由幕後度身訂造性格，視乎外型而定。例如大大隻的叫「人山」，周身毛的叫「毛人」。當然，也要定忠奸。忠的代表有「迷雲鎖」李雲 及「君子」馬蘭奴。後者因正氣靚佬，故大受歡迎。

 

　　而正正馬蘭奴諧音「麻甩佬」，故我輩玩人窒人時，多會笑笑口謂：「 哈，你條『馬蘭奴』吖！」

 

　　上週五打風，冇工返，人人各自尋樂。

 

　　以前一於聚埋打幾圈。如今，多咗智能手機，可以好多玩意，其中之一為在WhatsApp group 內開口水論壇。我負責拋條題出來，然後，一眾「馬蘭奴」七嘴八舌，部份正衰公又口賤。

 

同是八十出頭，米積加煙酒濫藥亂性，但龍精虎猛紥紥跳。麥康奈爾成個模範長者款，看似冇不良嗜好，但已老態龍鍾。

 

　　當日，小弟上載一幅相，左邊為棗紅西裝Ray-Ban烏蠅眼鏡的米積加 （滾石歌手），另一為美國共和黨領袖麥康奈爾。

 

　　米風騷到爆，依起棚牙，極有型地笑。麥呢，木口木面，好似反應遲鈍。

 

　　將兩人比拼， 乃因皆80出頭，本應同是風燭殘年，但身體狀況，完全兩樣。米如今仍四圍征戰，狂唱揾真銀，身邊女伴從不或缺。

 

麥有口難言，反應遲鈍，情況不妙。

 

　麥呢，弊，新聞一天前報道，佢面對記者，再成「僵立人」，對提問毫無反應，足足半分鐘，擺明是腦袋blackout。 這個，絕非偶然，是兩個月內的第二次。肯定健康已響起警鐘。

 

　　將兩位80開外阿伯擺埋一齊，當然有寓意。 故拋出個PO問各「馬蘭奴」點睇。

 

　　「各位：這個是否我哋日日聽到的『醫生忠告』反面教材？阿米幾十年來生活不羈，煙酒不離手，濫藥，滾到飛起（全部Rock友特徵！），但今天仍生生猛紮紮跳。反之，阿麥日日西裝筆挺，規行矩步，乾淨企理，無不良嗜好，成個模範男人形象，但如今已有口難言！」

 

　　我呢個PO一掟上群組，嘩，熱鬧嘞 （證明大家打風日子在家數手指，連趾甲也剪光，悶死！ ），當中不少精警反應：

 

　　正氣T：嘩，勵志非常！男人就應似米！

 

　　陰謀L：喂，政客老狐狸你都信？十之八九笑騎騎 放毒蛇，表裏不一！老麥呢類道貌岸然政客華盛頓大把，不少私下滾到飛起㗎！你睇佢個樣，可能虛耗過度咋。阿米明刀明槍，阿麥分分鐘靜靜雞偷食到腳軟呀！

 

了解政圈者言：「政治非常骯髒，在當中打滾的政客，豈會是擁有高尚情操的人？」

 

　　可樂M：人人身體結構不同，股神日日「隊」可樂，又唔見佢糖尿病？根本就是基因決定！

 

醫生對病人的忠告，是「角色的話」，佢自己有冇做？你話呢？

 

　　滾友B：我從不信「 醫生忠告」， 因發覺好多醫生自己講完唔做。總之，唔嫖唔知身體好，頻頻幫襯藥材舖！

 

　　（以上言論，並不代表本欄立場！）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

我要回應

更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #馬蘭奴 #摔角 #摔角 #米積加 #麥康奈爾 #javascript:void(0);

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk