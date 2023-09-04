兩間民歌餐廳‧兩種快樂體驗

音樂，是我生命中的重要元素，無論任何時候，皆分不開，包括在旅途中、睡夢中、閱讀中、寫作中、「洗手」中……正因如此， 1977年加入香港電台，就成了一個通宵節目的DJ，每晚播放兩小時心愛的經典歌曲，快樂透。

音樂，可以增加情趣，尤其進食時，故此，很喜歡到有現場演奏的餐廳。奈何，香港工資及租金太貴，經營一間餐廳， 若再請樂手演奏，成本有多高，你知道嗎？

幸運地，總有人「明知山有虎，偏向虎山行」，因主事人自己太愛音樂，咬咬牙，去馬！

今次介紹兩間心儀的民歌餐廳，完全不同風格，提供的享受也不同。

第一間名「柴門」，設計優雅細緻，出品走中高格調路線。東主綽號Curly，退休人士，早早獲得財務自由，故追尋自己喜歡的生活。既然鍾情飲食及音樂，一於買下柴灣一座工業大廈幾個單位，收租，留一間自己「玩」。晚晚在幾百呎的「柴門」打躉，安排最好的美食及現場演出給客人。基於 Curly 性格熱情又友善，故認識不少同路人樂手，部份本已移居海外，但有機會回港就到「柴門」客串。故到此晚餐，經常不單食出驚喜，有可能聽出驚喜！

我剛做了一次，八點前晚餐，八點後變陣，成為小型演唱會。

柴門是間令人快樂的小餐廳。

Curly 曾經滿頭曲髮，如今剃光改戴帽，亦相當有型。

「正能量、動平台」，口號具創意。

推介此處的香煎鴨肝，絕對是——冇得頂！入口似香滑熱雪糕，慢慢在味蕾中溶化—— Wonderful ！

這裏的香煎鴨肝及斧頭扒，水準極高。

柴門

地址：柴灣利眾街東貿廣場6樓

電話：5392-9246

第二間要介紹的是《New Life生生社企餐廳》，屬於「生生慈善基金」旗下的餐廳，論面積，可能是全港最大，足有四千呎過外！

超過四4千呎的場地，基本適合任何團體活動。

久不久的週五，我就會到此一遊。因有一位八十歲（明年）的歌手Solo，逢週五在此駐唱。此君實在是神奇人物，雖沒有作申請，但肯定是世上唱Live時間最長的歌手！

點解？因佢十幾歲開始唱，日日唱，晚晚唱，如今開始步入八十歲。最令人震驚又佩服，是Solo 對唱歌的熊熊烈火，永不熄滅，可以每晚六點唱到十點，中間完全冇break，不食不飲外，更神奇——不去洗手間！

每逢周五晚，就有這種快樂場面。

三十年前與三十年後的Solo，皆只一條心——為音樂而活。

老老實實，我也是長者，男人去到六七十，前列腺鬆弛，豈可唔去「殊殊」？

Solo另一犀利，唱歌從不用睇譜睇歌詞，因全部早早入腦入血，任何經典老歌，你講得出佢就即時唱得出，簡直超人！

「生生」是社企餐廳，並非以牟利為經營目的，主要是提供餐飲職業訓練機會畀更新青年、特殊教育學生、單親家庭子女與及孤兒等弱勢人士，乃一間非常非常之有意義的餐廳。主事人Tina大方得體，散發長期行善醖釀的氣質。

生生的存在意義，一句講晒——給更生人士一個新機會。

當然，食物水準不會極高，但絕不差，價格也是相當合理。總之，我每次離開「生生」，都極之快樂，因又過了一晚窩心音樂旅程外，更感覺自己為社會做了丁點貢獻。

New Life生生社企餐廳

地址：灣仔交加街7號囍匯大廈五座一樓

電話：3709-6878。